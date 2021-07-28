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Spor, Tokyo 2020

Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde badmintonda milli sporcu Neslihan Yiğit elendi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde badmintonda kadınlarda milli sporcu Neslihan Yiğit, A Grubu ikinci maçında dünya 2 numarası Çinli Yu Fei Chen'e 2-0 yenildi.

Erkan Tiryaki   | 28.07.2021
Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde badmintonda milli sporcu Neslihan Yiğit elendi

Tokyo

Musashino Forest Plaza'da dünya sıralamasında 29. basamakta bulunan Neslihan Yiğit, güçlü rakibi karşısında 2-0 kaybetti.

Olimpiyat elemelerinde 1 numaralı seribaşı olarak dikkati çeken Chen, ilk seti 21-14, ikinci seti ise 21-9 kazanarak iki maçını da galibiyetle tamamladı. Chen, A Grubu'nu lider tamamlayarak üst tura çıktı.

Neslihan ise grupta birer galibiyet ve mağlubiyetle ikinci olarak elendi.


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