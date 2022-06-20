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Spor

A Milli Kadın Voleybol Takımı Güney Kore'yi 3-1 mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Brezilya'da düzenlenen ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Güney Kore'yi 3-1 mağlup etti.

Fatih Gazioğlu   | 20.06.2022
A Milli Kadın Voleybol Takımı Güney Kore'yi 3-1 mağlup etti

Istanbul

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Brezilya'da düzenlenen ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Güney Kore'yi 3-1 mağlup etti.

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