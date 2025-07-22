Dolar
40.42
Euro
47.49
Altın
3,430.44
ETH/USDT
3,689.70
BTC/USDT
119,665.00
BIST 100
10,616.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, Savunma sanayisi

TUSAŞ ve MİRAS'tan hava platformlarında modernizasyon alanında stratejik işbirliği

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile Azerbaycan Savunma Bakanlığına bağlı MİRAS Savunma Sanayii Şirketi, savunma ve havacılık alanında kapsamlı işbirliği protokolüne imza attı.

Firdevs Bulut Kartal  | 22.07.2025 - Güncelleme : 22.07.2025
TUSAŞ ve MİRAS'tan hava platformlarında modernizasyon alanında stratejik işbirliği

Ankara

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

TUSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre fuar kapsamında TUSAŞ ile MİRAS arasında işbirliği protokolü imzalandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Protokol, iki ülkenin savunma sanayisi kabiliyetlerini ortak projelerle daha da ileriye götürme hedefini taşıyor.

Protokol kapsamında TUSAŞ ile MİRAS, özellikle Rus menşeli uçak ve helikopterlerin modernizasyonu konusunda birlikte çalışacak.

Açıklamada, modernizasyonun yanı sıra bu platformların bakım ve onarım faaliyetlerinde de ortak hareket etme kararının alındığı vurgulandı. Uluslararası pazarlama süreçlerinin de iki şirket tarafından birlikte yürütülmesinin planlandığı belirtildi.

İmzalanan bu stratejik işbirliği protokolü, Türkiye ile Azerbaycan'ın yanı sıra üçüncü ülkelere ait hava platformlarının modernizasyon, bakım ve onarım süreçlerini de kapsıyor.

İki ülke arasında imzalanan protokol, savunma sanayisinde teknik kapasitenin bölgesel ölçekte yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Protokol, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ilişkilerinin teknoloji odaklı işbirlikleriyle daha da güçlendirilmesini amaçlıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Siros Adası'na gelen kruvaziyer, Ada'daki tepki nedeniyle İsrailli yolcularını indiremedi
TİKA ile Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı heyetleri Ankara'da görüştü
İstanbul polisinden "huzur" uygulaması
Eski CHP Genel Başkanı Öymen İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'da 26 katlı apartmandaki yangına ilişkin soruşturmada yapı denetim şirketinin sahibi de tutuklandı

Benzer haberler

TUSAŞ ve MİRAS'tan hava platformlarında modernizasyon alanında stratejik işbirliği

TUSAŞ ve MİRAS'tan hava platformlarında modernizasyon alanında stratejik işbirliği

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet