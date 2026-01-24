Dolar
Teknoloji, Savunma sanayisi

Türkiye'nin ilk milli jet uçağı HÜRJET "dondurucu" sınavdan geçti

Türk havacılık tarihinin kilometre taşlarından jet eğitim uçağı HÜRJET, Erzurum'da gerçekleştirilen soğuk hava testlerini başarıyla tamamlayarak seri üretim ve tam operasyonel kapasite yolundaki önemli bir sınavı daha geçti.

Göksel Yıldırım  | 24.01.2026 - Güncelleme : 24.01.2026
Türkiye'nin ilk milli jet uçağı HÜRJET "dondurucu" sınavdan geçti

Ankara

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET'in iki prototipi, soğuk hava testleri için Erzurum'un yolunu tuttu.

Yoğun kış şartlarında ve sıfırın altında 21 dereceye varan soğukta gerçekleştirilen yer testleri başarıyla tamamlandı. Test süreci sadece dondurucu soğuklarla sınırlı kalmadı. Erzurum’un coğrafi yapısı sayesinde yüksek irtifa performansı da başarıyla doğrulandı. Yer testlerinin hemen ardından icra edilen uçuş testleri, Türkiye'nin ilk milli jet uçağının motor ve aviyonik sistemlerinin zorlayıcı hava şartları altında bile yüksek verimlilikle çalıştığını ortaya koydu.

Test faaliyeti kapsamında, HÜRJET'in Erzurum’da soğuk hava ve yüksek irtifa performansı başarıyla doğrulandı.

HÜRJET'lerin sergilediği performans, projenin genel başarısı açısından stratejik öneme sahip bulunuyor.

HÜRJET’in Erzurum'un sıfırın altında 21 dereceye varan dondurucu soğuklarında test edilmesi, uçağın sadece ideal hava koşullarında değil, dünyanın en zorlu iklimlerinde bile görev yapabileceğini kanıtladı. Bu durum, uçağın hem yer operasyonlarında hem de gökyüzündeki manevralarında sistemlerinin donma veya performans kaybı yaşamadan çalıştığını tescilledi.

Bu testlerin başarıyla sonuçlanması, HÜRJET’in uluslararası standartlarda bir uçak olduğunu ve göreve hazır hale geldiğini ortaya koydu. İki farklı prototipin eş zamanlı veya ardışık olarak bu zorlu sınavdan geçmesi de TUSAŞ’ın mühendislik gücü açısından somut bir gösterge oluşturdu.

400 sorti yapıldı, seri üretim faaliyetleri başladı

TUSAŞ, test ve geliştirme faaliyetleri kapsamında HÜRJET ile bugüne kadar yaklaşık 400 sorti gerçekleştirdi. İlk siparişin ardından gelen İspanya ihracat sözleşmesi ve beklenen ilave siparişler, seri üretim hazırlıklarını hızlandırdı.

Şirket, HÜRJET sınıfındaki talep ve olası potansiyeli dikkate alarak seri üretim sürecinde oluşturacağı tedarikçi ağıyla ayda 3 uçak üretmeyi hedefliyor.

Tek motorlu ve tandem kokpitli HÜRJET, üstün performans özellikleri ile modern savaş uçağı eğitiminde kritik rol oynamak üzere tasarlandı. HÜRJET, harbe hazırlık geçiş eğitimi, hava devriyesi ve akrobatik gösteri uçağı gibi roller icra edebilecek.

