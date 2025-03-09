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Teknoloji, Savunma sanayisi

Türkiye'nin döner kanatlı İHA'ları ABD'de boy gösterecek

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen döner kanatlı insansız hava araçları (İHA) ALPİN ve DUMRUL, dikey havacılık endüstrisine odaklanan dünyanın en büyük konferans ve fuarlarından biri olarak kabul edilen VERTICON 2025'te vitrine çıkacak.

Göksel Yıldırım  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
Türkiye'nin döner kanatlı İHA'ları ABD'de boy gösterecek

Ankara

Pasifik Teknoloji'nin savunma sanayisinde faaliyet gösteren şirketi Titra, yarın başlayacak ve 13 Marta kadar sürecek Dallas'taki VERTICON 2025 etkinliğine katılacak.

Helikopterler, gelişmiş hava hareketliliği, insansız hava sistemleri, elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) araçları gibi dikey havacılık alanındaki yenilikleri ve profesyonelleri bir araya getirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe, 15 binden fazla endüstri profesyoneli ve 600'den fazla katılımcı firma bekleniyor.

VERTICON'da özellikle kargo ve lojistik çözümlerine odaklanılarak, sektörün ihtiyaçlarına yönelik teknolojiler sergilenecek.

Titra, fuara DUMRUL'un modeli ve ALPİN'in fuar maketi ile katılacak, havacılık sektöründeki lojistik çözümlerini aktaracak.

Elektrik motoruyla çalışan sessiz bir helikopter olan DUMRUL, 17-18 kilogram kalkış ağırlığına sahip ve 30 dakikaya kadar havada kalabiliyor. Yakın mesafe gözetleme için tasarlanan DUMRUL, altına monte edilen silah sistemleri ve entegre görüntüleme kabiliyetleri ile hedefleri etkin bir şekilde etkisiz hale getirebiliyor. Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen hava aracı, kısa menzilli operasyonlarda etkin silah kullanımı için tasarlandı. DUMRUL ilk görevine hazırlanıyor.

İnsansız helikopter ALPİN, genişletilmiş yakıt tankı sayesinde 9 saate kadar havada kalabiliyor. ALPİN, 200 kilogramı aşan faydalı yük kapasitesi ile askeri ve sivil operasyonlarda çeşitli ekipman ve malzemelerin güvenli şekilde taşınmasına olanak sağlıyor. Tamamen otonom kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olan helikopter, önceden belirlenmiş rotalarda uçabilme özelliği sayesinde programlanmış görevleri yerine getirebiliyor. ALPİN, Türkiye'nin ilk özgün insansız helikopteri olarak güvenlik güçlerinin envanterine girdi.

Globalleşme vizyonu

Uluslararası görünürlüğü ve lojistik alanında ilkleri gerçekleştirecek nitelikte platform çeşitliliğini artırmak için çalışmalarını sürdüren Titra yöneticileri, fuar süresince uluslararası heyet ve delegasyonlar ile bu amaçları desteklemek için bir araya gelecek.

Pasifik Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi ve Titra Teknoloji Kurucu Ortağı Muhammed Selman Dönmez, fuara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Pasifik Teknoloji olarak küresel bir oyuncu olma hedefiyle inovatif çalışmalarımızı artıracak projeler gerçekleştiriyoruz. Bu projelerimizi de globalleşme vizyonumuz ile entegre ediyoruz. ABD Dallas'ta, ülkemizin insansız hava araçları alanındaki gücünü ve potansiyelini sergilemekten gurur duyuyoruz. Bayrağımızı dalgalandırdığımız bu önemli fuarda, DUMRUL ve ALPİN platformlarımızı öne çıkararak, ülkemizin gerçekleştirdiği inovasyon gücünü vurguluyoruz. Globalleşme yolundaki hedeflerimize daha da yaklaşırken, yerli mühendislerimizin attığı öncü adımları ve üstün kaliteleri tüm dünyaya sunuyoruz."


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