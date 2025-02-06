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Teknoloji, Savunma sanayisi

Türkiye'den Almanya'ya savunma sanayisinde teknoloji transferi

Almanya, 155 milimetre topçu mühimmatı üretim kapasitesinin artırılmasında Türk savunma sanayisindeki yeteneklerden yararlanacak.

Göksel Yıldırım  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Türkiye'den Almanya'ya savunma sanayisinde teknoloji transferi

Ankara

Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte, topçu mühimmatına olan talep ciddi şekilde arttı. Birçok ülke mühimmat üretim kapasitesini yükseltmeye yönelik yatırımları hayata geçiriyor.

Almanya da büyüyen savunma ihtiyaçları, Ukrayna’ya yapılan askeri yardımlar ve NATO’daki yükümlülükleri doğrultusunda mühimmat üretim ve stoklarını artırmak için çeşitli adımlar atıyor.

Almanya’nın en büyük savunma sanayisi şirketleriyle yapılan anlaşmalar doğrultusundaki hedeflerden birini 155 milimetre topçu mühimmatı üretimini artırmak oluşturuyor.

Türk savunma sanayisi şirketi Repkon, sahip olduğu yeteneklerle 155 milimetre topçu mühimmatı üretimini genişletmek isteyen ülkelerin en önemli tercihi haline geldi.

Repkon, bu doğrultuda bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri, Pakistan ve Azerbaycan için mühimmat üretim tesislerinin kurulumuna yönelik sözleşmeler imzaladı. Bu ülkelere son olarak Almanya eklendi.

Repkon, Alman Silahlı Kuvvetleri'nin topçu mühimmatlarının üretimi ve teslimatına yönelik projede, 155 milimetre patlayıcı dolum tesisi için Almanya'da bir firma ile "yüksek hacimli" sözleşme imzaladı.

Dünyadaki en teknolojik patlayıcı dolum tesisi olacak.

Almanya’nın 155 milimetre topçu mühimmatı üretim kapasitesini artıracak olan anahtar teslim projenin sonunda kurulacak üretim tesisi 2027 başında faaliyete geçecek. Kurulacak tesiste, geleneksel mühimmatların yanı sıra modern, tahrip gücü yüksek yeni nesil patlayıcıların dolumu da yapılacak.

Minimum insan gücü, maksimum otomasyona dayalı olacak tesis, bu alandaki dünyadaki en teknolojik örneklerden biri olacak.

Almanya bu yatırımlarla ülke içindeki üretim kapasitesini üst seviyeye çıkarmayı ve 155 milimetre topçu mühimmatındaki tedarik güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte, 155 milimetre topçu mermileri için önemli bir alım siparişi de kararlaştırıldı.

Repkon dünyada tek

Repkon, dolum teknolojisine sahip ender firmalardan biri olarak tercih ediliyor.

Repkon artan talebe yanıt vermek için Avusturya, İtalya ve İsviçre'de faaliyet gösteren Bowas'ı bünyesine kattı. Bowas, patlayıcı malzeme ve ham madde endüstrisine yönelik ekipmanların tasarımı, üretimi ve tesis kurulumu konusunda uzmanlığı ile biliniyor.

Bowas'ın askeri ve sivil patlayıcılar ve mühimmat imhası alanındaki yetkinlikleri, Repkon’un son dönemde artan talebe yanıt vermesinde elini güçlendirmiş oldu. Bu sayede Repkon, hem metal aksam üretim tesisi, hem patlayıcı dolum tesisi hem de patlayıcıyı üreten tesisi kurabilen dünyadaki tek firma olarak faaliyetlerine devam ediyor.


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