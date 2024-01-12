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Teknoloji, Savunma sanayisi

Türk zırhlı araç ailesinin ALPHA'sı geliyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen yeni nesil 8X8 zırhlı muharebe aracına PARS ALPHA ismi verildi.

Göksel Yıldırım  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
Türk zırhlı araç ailesinin ALPHA'sı geliyor

Ankara

Önde gelen askeri araç üreticilerinden FNSS'nin ilk kez PARS X ismiyle görünür olan zırhlı aracının uluslararası lansmana hazırlanıyor.

PARS araç ailesinin yeni üyesine PARS ALPHA adı verildi. Yeni nesil zırhlı muharebe aracının lansmanı Suudi Arabistan'da 4-8 Şubat'ta düzenlenecek World Defense Show'da gerçekleştirilecek. Bu etkinlikle PARS ALPHA ilk kez vitrine çıkacak.

Yüksek hareket kabiliyeti, sürati ve koruma seviyesiyle kullanıcısı için fark yaratacak PARS ALPHA 8X8 en gelişmiş görev sistemleriyle donatılacak.

PARS ALPHA'nın sahip olduğu özellikler uluslararası pazarlarda iddialı bir seçenek oluşturacak.

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