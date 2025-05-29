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Teknoloji, Savunma sanayisi

Türk savunma sanayisinde mühimmat üretimine yönelik stratejik hamle

Assan Group, mühendislik ve üretim kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla, genel maksat bombaları için tapa teknolojileri geliştiren ve sert hedef ve yaklaşmalı tapalar üreten Güney Afrika merkezli Dynaflow Teknoloji firmasını satın aldı.

Firdevs Bulut Kartal  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
Türk savunma sanayisinde mühimmat üretimine yönelik stratejik hamle

Ankara

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dynaflow, özellikle genel maksat bombaları tapaları alanında uzmanlaşmış, dünyada bu alanda faaliyet gösteren sayılı şirket arasında yer alıyor.

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Sert hedef ve yaklaşmalı tapalar geliştirme ve üretme kabiliyetiyle öne çıkan Dynaflow, özelleştirilebilir tapa çözümleri ve güçlü AR-GE altyapısıyla uçak bombaları tapalarında kritik rol üstleniyor.

Bu stratejik satın alım ile Assan Group, halihazırda üretmekte olduğu genel maksat bombalarını, tapalarıyla birlikte müşterilerine sunma imkanı kazandı. Böylece ürün portföyünü genişletme imkanı elde etti, pazarlama açısından önemli bir avantaj sağladı.

Ayrıca Güney Afrika’da faaliyet gösteren firma ile Afrika pazarında daha etkin bir konum elde edilmesi hedefleniyor.

Assan Group Savunma Sanayi AŞ Genel Müdürü Gürcan Okumuş, konuya ilişkin, "Dynaflow’un sahip olduğu teknoloji ve mühendislik birikimi, Assan Group’un uzun vadeli inovasyon hedefleriyle tam uyum içinde. Assan Group’un üretim gücü ve kabiliyetleri ile Dynaflow’un teknolojileri sayesinde ürünlerimizi daha geniş coğrafyalara taşıma yolunda önemli bir adım atıyoruz. Bu yeni dönemde müşterilerimize daha fazla değer sunacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Satın alma sonrası Dynaflow Teknoloji, Assan Group çatısı altında mevcut faaliyetlerine devam edecek ve ürün portföyünü küresel ölçekte daha rekabetçi hale getirmeye yönelik çalışmalar yürütecek. Şirketin mühendislik altyapısı ve teknik ekipleri korunarak, teknoloji geliştirme çalışmaları artan bir ivmeyle sürdürülecek.

Assan Group'un bu stratejik satın alımı, savunma sanayisindeki üretim gücünü ve mühendislik kabiliyetlerini daha da ileriye taşıma hedefinin bir parçasını oluşturuyor. Şirket, AR-GE yatırımları ve uluslararası pazarlardaki etkinliğiyle, Türk savunma sanayisindeki küresel rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

Modern hava kuvvetlerinin ihtiyaçlarına yanıt veriyor

Dynaflow, Güney Afrika merkezli, uçak mühimmat sistemleri alanında faaliyet gösteren ileri teknoloji odaklı bir savunma sanayisi kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor. Şirket, özellikle genel maksat bombaları için sert hedef ve yaklaşmalı tapa sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi konusunda öne çıkıyor.

Dynaflow, elektro mekanik tapa sistemleri geliştirme konusundaki yetkinliği ile hava mühimmatı alanında "force multiplier" etkisi yaratan çözümler sunuyor; yaklaşmalı, ani temas, zaman gecikmeli gibi çok çeşitli elektronik tapa teknolojileri ile modern hava kuvvetlerinin operasyonel ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

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