Dolar
38.45
Euro
43.89
Altın
3,320.23
ETH/USDT
1,815.70
BTC/USDT
95,012.00
BIST 100
9,224.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, Savunma sanayisi

TEI'nin "Güç Birliği" projesinin lansmanı yapıldı

Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), tedarik zincirini güçlendirmek için devreye aldığı "Güç Birliği" projesi tanıtıldı.

Yavuz Emrah Sever  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
TEI'nin "Güç Birliği" projesinin lansmanı yapıldı

Eskişehir

TEI'den yapılan açıklamaya göre, projeyle tedarikçilere profesyonelleşme yolunda gelişim planları oluşturularak, başarıların teşvik ve ödüllerle desteklenmesi, yönetim süreçlerinde daha aktif roller üstlenilmesi gibi imkanlar sunulacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İlerleyen dönemde tüm tedarik ağına sunulması hedeflenen projeyle TEI, tedarik zincirini gelişen ve sürekliliği olan bir yapıya kavuşturacak.

Tedarikçilerin katıldığı "Güç Birliği" projesinin lansman toplantısında, projenin hedefleri ve yol haritası paylaşıldı.

TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, toplantıda yaptığı konuşmada, parça üretimi ve motor montajı için 40 yıl önce kurulan TEI'nin bugün kendi motorunu tasarlayıp üreten bir şirkete dönüştüğünü belirtti.

Elde ettikleri birikimleri, kendileriyle yürüyen tedarikçilerine sunma sorumluluğu taşıdıklarını vurgulayan Akşit, "Savunma Sanayii Başkanlığımız önderliğinde milli havacılıkta çıtayı daha da yukarı taşımak için 'Birlikteysek güçlüyüz.' diyerek ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

TEI Finans ve Tedarik Genel Müdür Yardımcısı Emre Saylan da büyük başarıların ancak güçlü iş birlikleriyle mümkün olduğunu, hep birlikte daha iyisini yapmak ve başarıya birlikte ulaşmak için yola çıktıklarını aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi Ortak Bildirisi yayımlandı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında güvenlik kameraları kapatılan otelin güvenlik müdürü gözaltına alındı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 30 şüpheliye tutuklama talebi
Ardahan'da kar, Erzurum'da sağanak etkili oldu
Aydın'da kestane gal arısıyla biyolojik mücadeleye başlandı

Benzer haberler

TEI'nin "Güç Birliği" projesinin lansmanı yapıldı

TEI'nin "Güç Birliği" projesinin lansmanı yapıldı

Gipsy Kings'in kurucularından Tonino Baliardo: Türkiye'deki hayranlarımızla buluşacak olmaktan heyecan duyuyoruz

TİGEM'in 2025 yılı safkan Arap tay satış tarihleri belirlendi

Kadın akrobasi pilotu Şener, tanıtım uçuşlarıyla havacılığı sevdiriyor

Kadın akrobasi pilotu Şener, tanıtım uçuşlarıyla havacılığı sevdiriyor
Eskişehir'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 2 çocuk yaralandı

Eskişehir'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 2 çocuk yaralandı
Oyuncu Berk Atan, Eskişehir'de geçirdiği trafik kazasında yaralandı

Oyuncu Berk Atan, Eskişehir'de geçirdiği trafik kazasında yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet