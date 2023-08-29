TCG Anadolu'nun "Phalanx Yakın Hava Savunma Sistemi" atışları başarıyla tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisince, "Phalanx Yakın Hava Savunma Sistemi" atışlarının başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemimiz tarafından Phalanx Yakın Hava Savunma Sistemi atışları başarıyla gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.
Gurur! 🇹🇷 #TCGANADOLU Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemimiz tarafından "Phalanx Yakın Hava Savunma Sistemi Atışları" başarıyla gerçekleştirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/D56OwTrhlw— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 29, 2023
Paylaşımdaki videoda, atışlara ilişkin görüntülere de yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.