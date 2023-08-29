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Teknoloji, Savunma sanayisi

TCG Anadolu'nun "Phalanx Yakın Hava Savunma Sistemi" atışları başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisince, "Phalanx Yakın Hava Savunma Sistemi" atışlarının başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ahmet Sertan Usul  | 29.08.2023 - Güncelleme : 29.08.2023
TCG Anadolu'nun "Phalanx Yakın Hava Savunma Sistemi" atışları başarıyla tamamlandı

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemimiz tarafından Phalanx Yakın Hava Savunma Sistemi atışları başarıyla gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımdaki videoda, atışlara ilişkin görüntülere de yer verildi.

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