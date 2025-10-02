Dolar
Teknoloji, Savunma sanayisi

Savunma ve havacılık sanayisinden 9 ayda 6 milyar dolarlık ihracat

Savunma ve havacılık sanayisinin ocak-eylül dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artarak 6 milyar dolara ulaştı.

Tolga Yanık  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
Savunma ve havacılık sanayisinden 9 ayda 6 milyar dolarlık ihracat

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, savunma sanayisi ihracatının rekorlarını tazelediğini belirterek, "Savunma ve havacılık sanayimiz, 2025 yılı eylül ayında 574 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

Ocak-eylül döneminde toplam savunma ve havacılık ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artışla 6 milyar dolara ulaştığını bildiren Görgün, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade ve güçlü destekleriyle ortaya konan bu yükseliş, sadece rakamsal bir başarı değil, aynı zamanda Türk mühendisliğinin, yerli üretim ekosistemimizin ve stratejik vizyonumuzun küresel alandaki karşılığıdır. Sanayileşme politikalarımız, üretimdeki mühendislik anlayışımız ve sürdürülebilirlik yaklaşımımız, ortaya koyduğumuz her platformun sadece bugünün değil, geleceğin de güvenilir sistemleri olmasını sağlıyor. Bu vizyon, savunma ve havacılık sanayimizi küresel ölçekte kalıcı bir aktör haline getiriyor."

Görgün, uluslararası işbirliği faaliyetleri, geliştirdikleri ortak projeler ve geniş hinterlanda sundukları çözümlerin, Türkiye'yi dünyada güvenilir bir çözüm ortağı haline getirdiğini belirterek, dost ve müttefik ülkelerle kurdukları bu güçlü bağların, barışa ve istikrara katkı sunarken ihracat performansını da yeni zirvelere taşıdığını ifade etti.

Bu başarıda emeği geçen tüm firmalara, yöneticilere, SSB personeline ve tüm paydaşlara teşekkürlerini sunan Görgün, "Kritik teknolojilerdeki özgün çözümlerimizle, küresel rekabette daha güçlü bir Türkiye için azimle çalışmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

