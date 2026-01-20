Dolar
Atletico Madrid, Galatasaray maçının hazırlıklarını RAMS Park'ta gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlıyor.
logo
Teknoloji, Savunma sanayisi

Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den HAB'ın kuruluşunun 11. yılına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (HAB) savunma sanayisinin sürdürülebilir büyümesine, teknolojik derinliğine ve küresel rekabet gücüne önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Tolga Yanık  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den HAB'ın kuruluşunun 11. yılına ilişkin açıklama

İstanbul

Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, HAB'ın havacılık ve uzay sanayisinde planlı sanayileşmeyi, kümelenme yaklaşımını ve KOBİ'leri merkeze alan üretim politikasının en somut ve başarılı örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

HAB'ın stratejik altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve güçlü işbirliği kültürüyle Türk savunma sanayisinin sürdürülebilir büyümesine, teknolojik derinliğine ve küresel rekabet gücüne önemli katkılar sunduğunu aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Bu vizyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen herkesi ve tüm paydaşları, yatırımcıları, sanayicileri ve çalışanları gönülden tebrik ediyor, HAB'ın 11. yılını kutluyorum. Geleceğe daha güçlü adımlarla."

