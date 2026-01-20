Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den HAB'ın kuruluşunun 11. yılına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (HAB) savunma sanayisinin sürdürülebilir büyümesine, teknolojik derinliğine ve küresel rekabet gücüne önemli katkılar sunduğunu belirtti.
İstanbul
Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, HAB'ın havacılık ve uzay sanayisinde planlı sanayileşmeyi, kümelenme yaklaşımını ve KOBİ'leri merkeze alan üretim politikasının en somut ve başarılı örneklerinden biri olduğunu ifade etti.
HAB'ın stratejik altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve güçlü işbirliği kültürüyle Türk savunma sanayisinin sürdürülebilir büyümesine, teknolojik derinliğine ve küresel rekabet gücüne önemli katkılar sunduğunu aktaran Görgün, şunları kaydetti:
"Bu vizyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen herkesi ve tüm paydaşları, yatırımcıları, sanayicileri ve çalışanları gönülden tebrik ediyor, HAB'ın 11. yılını kutluyorum. Geleceğe daha güçlü adımlarla."
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı