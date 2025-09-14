Dolar
41.37
Euro
48.54
Altın
3,643.11
ETH/USDT
4,667.40
BTC/USDT
116,068.00
BIST 100
10,372.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, Savunma sanayisi

SANCAR SİDA atış testini "tam isabetle" geçti

Türk savunma sanayisindeki insansız sistemlere yönelik kabiliyetleri deniz platformlarıyla buluşturan SANCAR Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA), atış testlerini başarıyla tamamladı.

Göksel Yıldırım  | 14.09.2025 - Güncelleme : 14.09.2025
SANCAR SİDA atış testini "tam isabetle" geçti

Ankara

HAVELSAN ve YONCA Teknik Tersanesi iş birliği ile geliştirilen SANCAR SİDA, ADVENT ROTA’ya entegre edilen 12,7 milimetre Stabilize Silah Sistemi ile ADVENT Savaş Yönetim Sistemi (SYS) üzerinden fiili atışlarını gerçekleştirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkililerinin katılımıyla Marmara Denizi'nde gerçekleştirilen fiili atış testlerinde, SANCAR SİDA hedefleri yüksek isabetle vurmayı başardı.

SANCAR, angajman kabiliyeti, mayın tespit yeteneği ve otonom görev fonksiyonlarıyla ADVENT'e tam entegre edilen ilk ve tek SİDA olma özelliğini kazandı.

HAVELSAN'ın ağ destekli harekat yeteneği ile insansız otonom sistemlerdeki yetkinliklerinin SANCAR SİDA'da başarılı şekilde birleştirmesiyle geleceğin harekat ortamına yönelik çalışmalarda da kritik bir eşik aşıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçları için HAVELSAN tarafından geliştirilen ADVENT SYS ürün ailesinin insansız araçlar için geliştirilen versiyonu olan ADVENT ROTA ilk kez bir insansız sistemde kullanıma alındı.

Böylece, SANCAR SİDA'nın ADVENT SYS entegre edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki diğer platformlar ile tam entegre olması sağlandı.

SANCAR SİDA, ağ-merkezli harekat kabiliyeti ve otonom komuta altyapısı sayesinde geleceğin deniz muharebelerinin merkezinde yer alacak.

SANCAR, daha büyük hedefler ve yeniliklere kapı açıyor

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürütülen çalışmalar sonunda proje tasarım, geliştirme ve test süreçleri boyunca yoğun emek ve uğraşlarla benzerlerinden ayrışan ve birçok ilki içinde barındıran çok değerli bir ürün ortaya çıkardıklarını söyledi.

İnsansız Deniz Araçları Ürün Ailesi'nin ilk üyesi SANCAR SİDA'nın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kullanımına hazırlandığını vurgulayan Nacar, "İnsansız Deniz Araçları Ürün Ailemizin bundan sonraki süreçte daha da genişlemesi için ciddi faaliyetler yürütmekteyiz. Hem yurt içi hem yurt dışı pazarda insansız deniz aracı konusunda sektöre yön verecek ürünlerimiz ve çözümlerimizle daha büyük hedefleri ve yenilikleri gerçekleştireceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demir yolu hattı yarın hizmete açılıyor
Hastanede boğazına poğaça parçası kaçan hastayı, tıbbi sekreter Heimlich manevrasıyla kurtardı
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi
İstanbul'da Küresel Sumud Filosu'na destek gösterisi
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

SANCAR SİDA atış testini "tam isabetle" geçti

SANCAR SİDA atış testini "tam isabetle" geçti

"Mekanize piyadenin ufku gören gözleri" envantere girdi

İsrail'in Katar'daki saldırısı "hava gücünün" önemini ortaya koydu

ASELSAN'dan 1 milyar 650 milyon avroluk sözleşme

ASELSAN'dan 1 milyar 650 milyon avroluk sözleşme
Roketsan yeni nesil savunma sistemlerini Londra'da sergiliyor

Roketsan yeni nesil savunma sistemlerini Londra'da sergiliyor
Zırhlı iş makinesi TOSUN bu kez ihracat yolunu açtı

Zırhlı iş makinesi TOSUN bu kez ihracat yolunu açtı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet