Teknoloji, Savunma sanayisi

Milli gemilerin "kalbi" üç kıtada atıyor

Türk savunma sanayisinde HAVELSAN'ın geliştirdiği gemi ve denizaltıların "kalbi" olan Platform Veri Dağıtım Sistemi Ailesi'nin üyeleri FLEETSTAR ve SUBSTAR, Türk Deniz Kuvvetleri platformlarına ilave olarak son 5 yılda birçok ülkeye de ihraç edildi.

Göksel Yıldırım  | 07.09.2025 - Güncelleme : 07.09.2025
Milli gemilerin "kalbi" üç kıtada atıyor

Ankara

Yazılım tabanlı çözümleriyle yurt içinde ve dışında çeşitli sorumluluklar üstlenen HAVELSAN, Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilip ürettiği çözümlerle hem güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılıyor hem de ihracat başarıları kaydediyor.

Bu kapsamda suüstü gemileri için geliştirilen FLEETSTAR Gemi Veri Dağıtım Sistemi ve denizaltılar için geliştirilen SUBSTAR Denizaltı Veri Dağıtım Sistemleri, modern deniz platformlarının kalbi olarak, veri akışını ve sistem entegrasyonunu en zorlu koşullarda dahi yüksek performansla sağlıyor.

Suüstü gemileri ve denizaltılar için veri dağıtım sistemleri tasarlayan HAVELSAN, ilk veri dağıtım sistemi teslimatını 15 yıl önce MİLGEM-1 olarak da bilinen TCG Heybeliada için yaptı.

HAVELSAN, ilerleyen süreçte farklı tip ve özellikteki platformlar için "Platform Veri Dağıtım Sistem Ailesi"ni geliştirdi. HAVELSAN, bu yıl Platform Veri Dağıtım Sistemleri Ailesi'nin üyelerini FLEETSTAR ve SUBSTAR adlarıyla markalaştırdı. 15 yıldan beri süren çalışmalarda 60'tan fazla FLEETSTAR Gemi Veri Dağıtım Sistemi ve SUBSTAR Denizaltı Veri Dağıtım Sistemi teslim edildi.

HAVELSAN Teknoloji Kampüsünde yazılım ve donanımları milli mühendislik kabiliyetiyle geliştirilen FLEETSTAR Gemi Veri Dağıtım Sistemi ve SUBSTAR Denizaltı Veri Dağıtım Sistemi 2020'den beri yurt dışına da ihraç ediliyor. HAVELSAN şu ana kadar birçok ülkenin deniz kuvvetlerine FLEETSTAR ve SUBSTAR üreterek entegrasyonunu yaptı.

Yeni gemi ve denizaltılar sırada bekliyor

FLEETSTAR ve SUBSTAR suüstü gemileri ve denizaltılarda 7/24 esasına göre çalışıyor ve çok yüksek hazır bulunma, düşük arıza oranlarıyla kullanıcıların takdirini kazanıyor.

Bugüne kadar üretilen FLEETSTAR Gemi Veri Dağıtım Sistemi ve SUBSTAR Denizaltı Veri Dağıtım Sistemlerinin toplam kullanım süresi 300 yılı aştı.

Türk Deniz Kuvvetlerinin envanterinde bulunan diğer gemi ve denizaltılara da modernizasyonları sırasında FLEETSTAR Gemi Veri Dağıtım Sistemi ve SUBSTAR Denizaltı Veri Dağıtım Sistemlerinin entegrasyonları yapılıyor.

HAVELSAN son 1 yıl içinde ortalama olarak ayda 1 sistem teslimatını başarıyla gerçekleştirdi.

HAVELSAN millileşme kapsamında tasarlayarak geliştirdiği Single Board Computer (SBC), Interface Kartları, Zaman Kartı, Power ve Backplane yarı mamul kartları, Time Server ve küresel uydu seyir sistemi alıcısı gibi alt sistemleriyle FLEETSTAR ve SUBSTAR'ın yerli katkı oranını yükselterek yüzde 80'in üzerine çıkardı.

Platformlardaki birçok sistemle direkt bağlantılı

Bulunduğu platformun kalbi olarak kabul edilen FLEETSTAR Gemi Veri Dağıtım Sistemi ve SUBSTAR Denizaltı Veri Dağıtım Sistemi, platform üzerindeki birçok sistemle direkt bağlantısı bulunuyor. Bu sistemler ihtiyacı olan verileri FLEETSTAR ve SUBSTAR'dan alıyor.

Sistem, geminin kötü hava şartları ve ağır deniz durumlarında da verileri iletebilmek üzere gerekli veri altyapısını sağlayacak hız ve performansta tasarlanarak geliştirildi, üretildi ve platformlara uygulandı.

Seyir radarı gibi seyir sistemlerinin ve top gibi silah sistemlerinin gemi ortamında en ağır deniz şartlarında bile yüksek performansta çalışması için gerekli altyapıyı sağlayan HAVELSAN, FLEETSTAR ve SUBSTAR'ın elektronik kart ihtiyaçlarının büyük kısmını, yazılım ve mekanik ihtiyaçlarının tamamını özgün mühendislik çözümleriyle üretiyor. Üretilen sistemler çok yüksek başarı oranıyla bugüne kadar üzerinde çalıştığı birçok platformda 7/24 hizmet vermeye devam ediyor.

