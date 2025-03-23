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Teknoloji, Savunma sanayisi

KEMANKEŞ 1 füzesi, Azami Uçuş ve Dalış Testi'ni başarıyla geçti

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği KEMANKEŞ 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi, Azami Uçuş ve Dalış Testi'ni başarıyla tamamladı.

Tolga Yanık  | 23.03.2025 - Güncelleme : 23.03.2025
KEMANKEŞ 1 füzesi, Azami Uçuş ve Dalış Testi'ni başarıyla geçti

İstanbul

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, KEMANKEŞ ailesinin ilk üyesi olan KEMANKEŞ 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzesi'nin test takvimi başarıyla ilerliyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden iki adet KEMANKEŞ 1 ile havalanan Bayraktar TB2 SİHA, test kapsamında belirlenen noktaya havada seyretti.

Daha sonra sırasıyla KEMANKEŞ 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Seyir Füzeleri, Azami Uçuş ve Dalış Testi için Bayraktar TB2'den ayrıldı. Belirlenen noktalara doğru 100 kilometrenin üzerinde havada seyreden mini seyir füzeleri, Azami Uçuş ve Dalış Testi'ni başarıyla tamamladıktan sonra paraşüt ile iniş gerçekleştirdi.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda, yapay zeka destekli yeni nesil teknolojilerin modern harp sahasında ezber bozduğunu belirterek, "KEMANKEŞ 1 gibi oyun değiştirici etkiye sahip yüksek teknolojili bu ve benzeri platformlar yeni dönemin kuvvet çarpanları olacak." ifadesini kullandı.

Milli İHA'ların vurucu gücü

Stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere geliştirilen KEMANKEŞ 1, TEKNOFEST 2023 kapsamında Atatürk Havalimanı'nda ilk kez halka açık şekilde sergilenmişti. KEMANKEŞ 1, adını, attığı okla en zorlu şartta dahi hedefi tam isabetle vuran Türk tarihindeki okçulardan alıyor.

KEMANKEŞ 1, Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar TB3 SİHA'ya entegre edilerek görev yapabilecek.

Yaklaşık 1 saat havada kalabilen mini akıllı seyir füzesi, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek.

200 kilometreden fazla görev menziline sahip KEMANKEŞ 1, yapay zeka destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip olacak.

Stratejik hedefleri etkisiz hale getirerek muharebe sahasında dengeleri değiştirecek

KEMANKEŞ 1, yapay zeka destekli oto pilot sistemi ile otonom uçuş gerçekleştirip stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirerek muharebe sahasında dengeleri değiştirecek.

Gece ve gündüz şartlarında kullanılabilecek KEMANKEŞ 1, barındırdığı anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmeden görev yapabilecek.

Bağlı olduğu platform ile tüm görüş hattı haberleşmesi gerçekleştiren KEMANKEŞ 1, elde ettiği tüm veri ve görüntüleri platform üzerinden yer kontrol istasyonuna ileterek kullanıcıya veri takibi konusunda destek sağlayacak.

Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti.

2023'te 1,8 milyar dolarlık ihracat yapan Baykar, Türkiye'deki tüm sektörlerde en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. Dünya insansız hava aracı ihracat pazarının en büyük firması olan Baykar, 2024'te de küresel ölçekteki başarısını sürdürdü ve gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde ederek 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

Sektör ihracatının 2023'te üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024'te de savunma ve havacılık sektörünün toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı.

Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 34 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 11 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

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