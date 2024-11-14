Dolar
34.36
Euro
36.37
Altın
2,563.24
ETH/USDT
3,189.50
BTC/USDT
91,386.00
BIST 100
9,394.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Girne Askeri Hastanesi Açılış Töreni"nde konuşuyor
logo
Teknoloji, Savunma sanayisi

İngiltere Savunma Bakanı Healey'den TUSAŞ'a ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Sayın Bakan'a milli muharip uçağımız KAAN'ımızı, jet eğitim uçağımız HÜRJET'imizi, AKSUNGUR, ANKA ve ANKA III'ümüzü yerinde gösterme imkanı bulduk." dedi.

Tolga Yanık  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
İngiltere Savunma Bakanı Healey'den TUSAŞ'a ziyaret

İstanbul

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'yi (TUSAŞ) ziyaret eti.

Resmi ziyareti kapsamında Ankara'da bulunan Healey, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki heyetle TUSAŞ'a ziyarette bulundu.

Ziyarette Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da yer aldı.

Haluk Görgün, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, Healey'in Ankara temasları kapsamında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki heyetle TUSAŞ'ı ziyaret ettiğini belirtti.

Healey'in TUSAŞ şehitlerinin anısına taziye defterini imzaladığını aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle menfur saldırıda hayatını kaybeden TUSAŞ şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Ziyaret vesilesiyle TUSAŞ'ımızın savunma sanayisi alanındaki başarılarından bahsettik. Sayın Bakan'a milli muharip uçağımız KAAN'ımızı, jet eğitim uçağımız HÜRJET'imizi, AKSUNGUR, ANKA ve ANKA III'ümüzü yerinde gösterme imkanı bulduk. Ziyaretleri ve taziyeleri için Sayın Bakan'a teşekkür ediyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünyanın en büyük savunma sanayisi şirketlerinden ASELSAN, 49 yaşını kutluyor
2024-YKS spor bilimleri için ÖZYES ek yerleştirme sonuçları açıklandı
RTÜK Başkanı Şahin, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda soruları yanıtladı
Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Türkiye ile Katar arasında 8 anlaşma imzalandı

Benzer haberler

İngiltere Savunma Bakanı Healey'den TUSAŞ'a ziyaret

İngiltere Savunma Bakanı Healey'den TUSAŞ'a ziyaret

HÜRJET'in ikinci prototipi, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı

TUSAŞ'ın Kahramanmaraş'taki yatırımı için imar planı çalışmalarına başlandı

TUSAŞ ve Baykar isimlerini havacılık devleri arasına yazdırdı

TUSAŞ ve Baykar isimlerini havacılık devleri arasına yazdırdı
RTÜK'ten çok sayıda televizyon kanalına üst sınırdan idari para cezası

RTÜK'ten çok sayıda televizyon kanalına üst sınırdan idari para cezası
Dünya birincisi olan Türk akademisyen ödülünü TUSAŞ şehitlerine adadı

Dünya birincisi olan Türk akademisyen ödülünü TUSAŞ şehitlerine adadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet