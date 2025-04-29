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Teknoloji, Savunma sanayisi

Baykar ve Leonardo anlaşması Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'nde karşılıklı teslim edildi

Küresel SİHA pazarının lider firması Baykar ile dünyanın en büyük savunma şirketlerinden Leonardo arasında imzalanan işbirliği anlaşması, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'nde gerçekleştirilen törenle karşılıklı teslim edildi.

Tolga Yanık  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
Baykar ve Leonardo anlaşması Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi'nde karşılıklı teslim edildi Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

İstanbul

Küresel SİHA pazarının lider firması Baykar ile dünyanın en büyük savunma şirketlerinden Leonardo arasında mart ayında imzalanan stratejik işbirliği anlaşması, Roma'da düzenlenen Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen törenle karşılıklı teslim edildi.

Baykardan yapılan açıklamaya göre, Villa Pamphili Konutu'nda düzenlenen tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni huzurunda gerçekleştirildi.

Törende, Roma'da 6 Mart 2025'te imzalanan ve iki şirketin yüksek teknoloji alanındaki kabiliyetlerini birleştirmeyi hedefleyen mutabakat zaptına ilişkin anlaşma belgeleri, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Leonardo Üst Yöneticisi (CEO) ve Genel Müdürü Roberto Cingolani tarafından karşılıklı teslim edildi.

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Geçen ay imzalanan ve bugün karşılıklı teslim edilen anlaşma, Baykar'ın operasyonel başarısı kanıtlanmış insansız platformları ve yapay zeka teknolojilerindeki üstünlüğü ile Leonardo'nun görev sistemleri, faydalı yük tasarımı, Avrupa havacılık sertifikasyonları uzmanlığını bir araya getiriyor.

Baykar ve Leonardo tarafından kurulacak ortak girişim Avrupa insansız hava aracı pazarındaki fırsatları değerlendirmeyi hedefliyor.

İki firma arasındaki stratejik işbirliği insansız hava araçlarının yanı sıra elektronik sistemler, faydalı yükler, C4I (komuta, kontrol, iletişim, bilgisayarlar ve istihbarat), yapay zeka ve entegre görev sistemleri gibi alanları da kapsıyor.

Baykar ve Leonardo, çok alanlı ekosistemlerin uyum içinde çalışmasını sağlayarak Avrupa ve uluslararası pazarlarda güçlü bir şekilde yer almayı amaçlıyor. Ortak girişimin, İtalya'da Ronchi dei Legionari, Torino, Roma Tiburtina ve Nerviano'daki tesislerde faaliyet göstermesi planlanıyor.

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