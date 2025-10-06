Dolar
Teknoloji, Savunma sanayisi

Askeri araçlara güç verecek "hibrit" çözüm Almanya'da vitrine çıktı

Türk savunma sanayisi bünyesinde askeri araçların ihtiyacına cevap vermek için yürütülen Hibrit Güç Grubu Geliştirme Projesi, Almanya'daki uluslararası etkinlikte vitrine çıktı.

Göksel Yıldırım  | 06.10.2025 - Güncelleme : 06.10.2025
Ankara

Türkiye’nin önde gelen askeri kara aracı üreticilerinden FNSS Savunma Sistemleri AŞ, Almanya'nın Berlin kentinde "we.connect" organizatörlüğünde düzenlenen "e-motor.tech Summit" etkinliğine katıldı.

Etkinlik kapsamında FNSS ekibinden Ersan Akyazı ve Çağrı Bekir Baysal, şirketin yürütmekte olduğu Hibrit Güç Grubu Geliştirme Projesi üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, elektrifikasyonun yalnızca binek ve ticari araç sektörlerinde değil, aynı zamanda savunma sanayisi alanında da yenilikçi ve dönüştürücü gelişmelere kapı araladığı vurgulandı.

Dünya çapında önde gelen elektrikli araç bileşen üreticileri ve araştırmacılarının yoğun katılım gösterdiği zirve, FNSS'nin zırhlı kara araçlarında hibrit ve elektrikli tahrik çözümlerine yönelik teknoloji vizyonunu uluslararası paydaşlarla paylaşması için önemli bir platform sundu.

FNSS, kara sistemleri alanındaki köklü deneyimini, geleceğin muharebe ortamlarının ihtiyaçlarını karşılayacak ileri teknolojilerle birleştirerek savunma sanayisinde hibrit ve elektrikli çözümler konusunda da öncü bir yaklaşım sergilemeyi hedefliyor.

Geleceğin muharebe sahasına yönelik çözüm

FNSS'nin Hibrit Güç Grubu Geliştirme Projesi, zırhlı kara araçlarında geleneksel içten yanmalı motorlarla elektrik motorlarını entegre ederek yüksek performans, operasyonel esneklik ve enerji verimliliği sağlamayı hedefliyor.

Proje, modern muharebe sahalarının gereksinimlerine uygun olarak, araçların sessiz hareket kabiliyeti, düşük yakıt tüketimi ve çevresel etkilerin azaltılması gibi yenilikçi özellikler sunuyor. Ayrıca hibrit sistemlerin sunduğu enerji depolama kapasitesi, araçların elektronik sistemlerini desteklemek ve muharebe sahasında kesintisiz operasyonlar sağlamak için kritik bir avantaj sağlıyor.

FNSS, bu projeyle savunma sanayisinde elektrifikasyonun önünü açarak, hem teknolojik hem de stratejik bir dönüşüm hedefliyor.

Şirket, tüm bu kabiliyetleri birleştirerek Türk savunma sanayisinde 20 ton sınıfı zırhlı araçlar için geliştirilen hibrit güç grubu çözümü ile KAPLAN Hibrit konfigürasyonunu geliştirip göreve hazır hale getirdi.

FNSS, ürün gamında yer alan ve gelecekte üretilmesi muhtemel paletli araç platformlarına ve modernizasyon ihtiyacı olan tüm paletli araç ailelerine entegre edilebilir, özgün bir hibrit güç grubu çözümü geliştirmeyi amaçlıyor.

