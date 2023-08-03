Dolar
26.99
Euro
29.48
Altın
1,935.98
ETH/USDT
1,833.30
BTC/USDT
29,053.00
BIST 100
7,355.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Yetersiz sıvı tüketimi kalp ve hipertansiyon hastalarını olumsuz etkiliyor

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay, sıcak havalarda yetersiz sıvı tüketiminin hipertansiyon ve kalp hastalarında ritim bozukluğu ve bayılma gibi rahatsızlıklara yol açabildiğini söyledi.

Gökhan Zobar  | 03.08.2023 - Güncelleme : 03.08.2023
Yetersiz sıvı tüketimi kalp ve hipertansiyon hastalarını olumsuz etkiliyor

Edirne

Prof. Dr. Altay, AA muhabirine mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların insan vücuduna olumsuz etkileri olduğunu ifade etti.

Ağustosla birlikte yeni bir sıcak hava dalgasının etkilerinin görülmeye başladığını belirten Altay, "Zaten normal şartlarda yaz aylarında bazı hastaları risk grubu olarak değerlendiriyorduk. Ancak son yıllarda mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıklar ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Özellikle kalp ve hipertansiyon hastaları yaz döneminde çok dikkatli olmaları gerekiyor." dedi.

Altay, aşırı sıcakların görüldüğü günlerde risk grubundaki hastaların mümkün olmadıkça dışarıya çıkmaması gerektiğini vurguladı.

Yaz aylarında sıvı tüketiminin öneminin altını çizen Altay, tuz ve şeker içeriği yüksek içeceklerden kaçınılması önerisinde bulundu.

Risk grubundaki hastaların dikkatli olmaları gerektiğini dile getiren Altay şunları kaydetti:

"Özellikle kalp ve hipertansiyon hastaları sıcaklığın en yüksek dereceye ulaştığı zamanlarda zorunlu haller dışında dışarıda bulunmamalı. Bu hastalar dışarı çıkacaklarsa günün erken saatlerinde ve gece serinliğinde dışarı çıkmalarını öneriyoruz. Bu gruptaki hastaların sıvı tüketimine dikkat etmeleri gerekli. Sıvı kayıpları bu hastalarda tansiyon düşüklüğüne ve kalp yetersizliğinde ilerlemelere neden oluyor. Bayılma, aritmi ve birçok probleme yol açabiliyor. O yüzden suyu muhakkak uygun biçimde tüketmeleri gerekiyor. İlaçlarını aksatmadan kullanmaları, eğer uzun bir tatile çıkacaklarsa doktorlarına muayene olup gitmeleri gerekiyor."

Prof. Dr. Altay yaz aylarında hafif ve yağsız yemeklerin tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bartın'da selden etkilenen sanayi sitesinde iş yerleri yeniden faaliyete başladı
Türkiye ve dünya gündemi
Kastamonu'da kapı fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 27 zanlı yakalandı

Benzer haberler

Yetersiz sıvı tüketimi kalp ve hipertansiyon hastalarını olumsuz etkiliyor

Yetersiz sıvı tüketimi kalp ve hipertansiyon hastalarını olumsuz etkiliyor

Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinin su seviyesi düştü

Anne sütüne yönelik farkındalığı artırmak için emzirme eğitimi

Hatay'da gezici ünitelerle verilen diş sağlığı hizmeti prefabrik merkeze taşındı

Hatay'da gezici ünitelerle verilen diş sağlığı hizmeti prefabrik merkeze taşındı
Kanada, her bir sigaranın üzerine "sağlığa zararlı" uyarısı koyacak

Kanada, her bir sigaranın üzerine "sağlığa zararlı" uyarısı koyacak
İstanbul barajları alarm veriyor

İstanbul barajları alarm veriyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet