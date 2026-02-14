Dolar
43.67
Euro
51.82
Altın
5,042.80
ETH/USDT
2,085.00
BTC/USDT
69,870.00
BIST 100
14,180.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe kafilesi, Papara Park’a hareket ediyor.
logo
Sağlık

Yeşilaydan tütün bağımlılığına karşı "Bırak Şimdi" kampanyası

Yeşilay, tütün bağımlılığına karşı toplumsal farkındalığı artırmak ve sürece güçlü başlangıç yapmak amacıyla sigarayı bırakma sözü veren ilk 1000 kişiye hediyelerin sunulacağı "Bırak Şimdi" kampanyasını başlattı.

Gökçe Karaköse  | 14.02.2026 - Güncelleme : 14.02.2026
Yeşilaydan tütün bağımlılığına karşı "Bırak Şimdi" kampanyası

İstanbul

Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre, "Tütünsüz bir hayata merhaba demek için şimdi tam zamanı" sloganıyla duyurulan kampanya, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü'nde ilan edildi.

Sigarayı bırakma sözü veren ilk 1000 kişiye hediyelerin sunulacağı kampanya için başvurular bugün 14.14'te başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Son başvuru tarihi 18 Şubat Çarşamba olarak belirlenen kampanyadan Yeşilayın sosyal medya hesaplarında paylaşılan bağlantı üzerinden anketi doldurarak sigarayı bırakacağını beyan eden ilk 1000 kişi yararlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, tütün bağımlılığı nedeniyle her yıl 8 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiğini belirtti.

Başlattıkları "Bırak Şimdi" kampanyasıyla tütün bağımlılarına hayatlarının ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istediklerini kaydeden Dinç, "Bizim mücadelemiz iradeye ve inanca dayanıyor. Katılımcıların sözlerini yerine getireceğine güvenimiz tam. Elbette sürpriz hediyelerimiz var ancak en büyük hediye daha rahat bir nefes, daha sağlıklı ve daha özgür bir hayat." ifadelerini kullandı.

"Tütün endüstrisine değil sağlığınıza yatırım yapın" çağrısı

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, ramazanda kazanılan iradenin kalıcı dönüşüme kapı aralayabileceğini vurgulayarak, "Ramazan ayında gün boyu sigara içmeden durabiliyorsanız bağımlılığın sizi değil sizin bağımlılığı yönetebileceğinizi gösterir. Bu ramazan, tütün endüstrisine değil sağlığınıza yatırım yapın. Çocuklarınıza dumansız bir gelecek bırakın." çağrısında bulundu.

Kampanyaya destek veren Yasemin Açık Vakfı Kurucusu Yasemin Açık da ramazan ayının sigarayı bırakmak için eşsiz fırsat sunduğunu belirterek, "Gün boyunca içilmeyen sigara, 24 saate, 24 saat bir aya, bir ay ise bir ömre yayılabilir. Yeter ki karar verelim." ifadelerini kullandı.

"Bırak Şimdi" kampanyası yalnızca ödül programı değil iradeye, sağlığa ve geleceğe yapılan çağrı niteliği taşıyor.

Yeşilay, tütün bağımlılığıyla mücadelede bireysel kararlılığın toplumsal dönüşüme güç katacağına inanıyor ve kampanyayla herkesi şimdi karar vermeye davet ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Medya Etiği-Sorumlu Gazetecilik Kampı" Antalya'da devam ediyor
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Erdoğan: Sivil toplum için koşturmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16-17 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'ya gidecek
Muğla'da Gökova Körfezi'nin rengi değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakir İzetbegoviç'i kabul etti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Yeşilaydan tütün bağımlılığına karşı "Bırak Şimdi" kampanyası

Yeşilaydan tütün bağımlılığına karşı "Bırak Şimdi" kampanyası

AJet'ten Sevgililer Günü kampanyası

TROY'dan ramazan ayına özel market kampanyası

AJet'ten ramazana özel uçuşlarda yüzde 20 indirim kampanyası

AJet'ten ramazana özel uçuşlarda yüzde 20 indirim kampanyası

Türkiye'de her yıl yaklaşık 100 bin kişi sigaraya bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor

Türkiye'de her yıl yaklaşık 100 bin kişi sigaraya bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor
Ömrünün yarısını karartan kumar bağımlılığından Yeşilay sayesinde kurtuldu

Ömrünün yarısını karartan kumar bağımlılığından Yeşilay sayesinde kurtuldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet