Dolar
38.76
Euro
43.61
Altın
3,324.77
ETH/USDT
2,424.30
BTC/USDT
103,813.00
BIST 100
9,390.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Yeşilaydan "Elektronik sigara daha az zararlı algısına kanmayın" uyarısı

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, "elektronik sigara daha az zararlı" algısının doğru olmadığını belirtti.

Cihan Demirci  | 10.05.2025 - Güncelleme : 10.05.2025
Yeşilaydan "Elektronik sigara daha az zararlı algısına kanmayın" uyarısı Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Dinç, ziyaretleri dolayısıyla geldiği Edirne'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, tütün bağımlılığının çok sayıda insanın ölümüne yol açtığını söyledi.

Tütün bağımlılığının tüm dünyada insanlığı tehdit ettiğini dile getiren Dinç, "Her yıl 100 bin insanımızı tütüne bağlı hastalıklardan kaybediyoruz. Elektronik sigara da tütün bağımlılığı gibi insanlığın sağlığını tehdit ediyor." dedi.

Dinç, yeni araştırmalara göre, tütün bağımlılığında görülmeyen daha ciddi rahatsızlıkların, elektronik sigara kullananlarda ortaya çıktığına dikkati çekti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Elektronik sigarayla ilgili yanlış ve kulaktan dolma bilgilerin kullanıcıları cezbettiğini anlatan Dinç, şunları kaydetti:

"Elektronik sigara konusunda ciddi bir algı bozukluğu ortaya çıkarılmaya başlandı. Bunlardan biri 'Sigarayı bırakmaya yardımcı olabilir.' diye. Asla doğru değil. 'Sigaradan daha az zararlı.' deniliyor. Bu da doğru değil. Esanslar ve aromalarla daha havalı ve cazip gösteriliyor. Elektronik sigarayla ilgili yanlış bir algı var. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için zararlı olduğunu düşünüyoruz. Elektronik sigaranın yeni gençlik kültürü haline getirilmesi noktasında bir çalışma var. Bütün bunlar çocuklarımız ve gençlerimiz için oldukça tehlikeli, bizleri endişe ettirici boyutlara geldi."

"Diğer bağımlılıklara geçiş kolaylaşıyor"

Dinç, Türkiye'de hiçbir elektronik sigara satışına ruhsat verilmediğini dile getirdi.

Türkiye'nin elektronik sigaranın yasaklanmasıyla ilgili güçlü bir iradesinin olduğunu belirten Dinç, şöyle devam etti:

"Bu adım zamanında atılmamış olsaydı, bugün çok daha fazla çocuğumuzu, gencimizi sıkıntı yaşar halde bulacaktık. Kontrol anlamında, anne ve babaların takibi anlamında, çocuklarımızı, gençlerimizi bu konuda bilgilendirmek adına çok daha fazla çalışma yapmamız gerekiyor. Sigaradan daha zararlı ve zararları tam olarak henüz tespit edilememiş, çerçevesi belirlenmemiş ve madde bağımlılığına çok hızla geçiş sağlayan, çok hızlı şekilde yayılan durumdan bahsediyoruz. Bu noktada büyük bir tehdit karşımızda ve bu tehdidi ciddiye almamız gerekiyor. Elektronik sigara bağımlılığından diğer bağımlılıklara geçiş kolaylaşıyor. Bağımlılığı daha sempatik ve kabul edilebilir hale getirmekle alakalı bir algı oluşturulmaya çalışılıyor."

Dinç, Yeşilayın elektronik sigaranın yayılmasına müsaade etmeyeceğini ve bununla ilgili çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.

Kamuya açık tüm kapalı alanlarda tütün ürünleri yasağının başarıyla sürdürüldüğünü ifade eden Dinç, "Bununla alakalı Dünya Sağlık Örgütü, Cumhurbaşkanımıza ödül de verdi ve çok güzel uygulandı." dedi.

Dinç, kapalı alanlarda elektronik sigara kullanılmasıyla ilgili, yasağın daha caydırıcı uygulanması gerektiğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sinop'ta öğrencileri taşıyan otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı
Bakan Göktaş: Bu uygulamayla çocuğun dijital ortamdaki davranışları izlenebilecek
Kamu kurum ve kuruluşlarının dış kaynak sağlamasına imkan veren düzenlemede değişiklik
AJet'ten Anneler Günü'ne özel yüzde 40 indirim kampanyası
Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

Benzer haberler

Yeşilaydan "Elektronik sigara daha az zararlı algısına kanmayın" uyarısı

Yeşilaydan "Elektronik sigara daha az zararlı algısına kanmayın" uyarısı

Steroid bağımlılığı gençlerin sağlığını tehdit ediyor

Yeşilay, Trabzon'da 5 bin 798 öğrenciye sağlıklı yaşam eğitimi verdi

Yazdıkları mektuplarla sevdiklerine sigarayı bıraktırdılar

Yazdıkları mektuplarla sevdiklerine sigarayı bıraktırdılar
Yeşilay'ın desteğiyle uyuşturucu bağımlılığından kurtularak hayatında yeni sayfa açtı

Yeşilay'ın desteğiyle uyuşturucu bağımlılığından kurtularak hayatında yeni sayfa açtı
Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten ebeveynlere "dijital araçları sağlıklı kullanma" çağrısı

Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten ebeveynlere "dijital araçları sağlıklı kullanma" çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet