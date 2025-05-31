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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "4. Türkiye Gençlik Zirvesi"nde konuşuyor.
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Yaşam

"Sigara içilmeyen köy", dumansız hava sahasını 10 yıldır koruyor

Yozgat'ın merkeze bağlı Haydarbeyli köyünün 10 yıl önce aldıkları kararla sigarayı bırakan sakinleri, dumansız hava sahasıyla dışarıdan gelenlere de örnek oluyor.

Sait Çelik  | 31.05.2025 - Güncelleme : 31.05.2025
"Sigara içilmeyen köy", dumansız hava sahasını 10 yıldır koruyor Fotoğraf: Sait Çelik/AA

Yozgat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sigarayı bırakma çağrısı üzerine 2015'te harekete geçen köylüler, o tarihten bu yana sigaradan uzak yaşam sürüyor.

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Yaklaşık 200 kişinin yaşadığı köyün sokaklarında, evlerde ve kıraathanelerde sigara içilmiyor.

Kararlı duruşuyla "sigara içilmeyen köy" olarak anılan Haydarbeyli'de bu bağımlılığın yerini yürüyüşler, sohbetler ve birlikte zaman geçirilen temiz ortamlar aldı.

"İnşallah köyümüz tüm Türkiye'ye örnek olur"

Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Abdullah Ceylan, AA muhabirine, ziyarette bulunduğu Haydarbeyli köyünün gösterdiği toplumsal iradenin Türkiye için örnek olduğunu söyledi.

Bu kararlılığın yurt genelinde yaygınlaşmasını temenni eden Ceylan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın desteğiyle Türkiye genelinde bağımsızlık seferberliği ilan edildi. Biz de bu köyün sigara bıraktığını duyduğumuzda hem tebrik etmek hem de Yeşilayın faaliyetlerinden bahsetmek için köyümüzü ziyaret ettik. Yozgat'ımızda böyle bir köyün olması, bizi gururlandırdı. Onlarla ne kadar gurur duysak azdır. Genci yaşlısı, hepsinin bir anda sigaraya, zararlı maddelere karşı beraber hareket etmeleri, bizleri çok mutlu etti. İnşallah köyümüz tüm Türkiye'ye örnek olur."

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sosyal Hizmet Uzmanı Büşra Karaca da Haydarbeyli köyü sakinlerinin yıllar önce sigarayı bırakmalarının Türkiye'ye örnek olduğunu belirterek, YEDAM'ın çalışmalarını anlatıp yeniden başlamamaları adına bilgilendirme yaptıklarını dile getirdi.

"Kimsenin sigara içmemesi, bizi gururlandırıyor"

Muhtar Recep Uğurlu da "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak sigarayı bıraktık. Artık 'sigara içilmeyen köy' olarak anılıyor. Bu da hepimizi mutlu ediyor. Köye gelen misafirlere de örnek oluyoruz. Köyümüzde sigara içilmediğini anlatıyor, sokaklarda izmarit dahi bulunmadığını gösteriyoruz. Yaklaşık 180-200 kişinin yaşadığı bu köyde kimsenin sigara içmemesi, bizi gururlandırıyor." şeklinde konuştu.

Köyün imamı Murat Yasin Konuk da sigarayla mücadele eden kuruluşlara teşekkürlerini ileterek, cami avlusunda toplanan vatandaşlarla sohbet ettiklerini, kimsenin sigara kullanmadığını belirtti.

Konuk, bağımlılıkla mücadelede köyün örnek hale geldiğine dikkati çekti.

Köy sakinlerinden Hacıgül Karadavut da 20 yıl boyunca sigara içtiğini ancak alınan kararla bu alışkanlığa son verdiğini söyledi.

Sigaranın bırakılmasıyla yaşadığı sağlık sorunlarının azaldığını, maddi ve manevi olarak daha iyi hissettiğini anlatan Karadavut, bunu herkese tavsiye etti.

Mahir Oran da Ankara'da yaşarken 20 yıl boyunca kullandığı sigarayı köye döndükten sonra sağlık sorunları nedeniyle bıraktığını söyledi.

Çocuklarını da sigara içmemeleri yönünde uyardığını anlatan Oran, köye gelen misafirlerin de kurallara saygı gösterip sokakta sigara içmediklerini sözlerine ekledi.

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