Yeşilay kumar ve teknoloji bağımlılığıyla da mücadeleyi sürdürüyor
Yeşilay'ın son dönemde mücadele ettiği bağımlılık türleri arasında kumar ve teknoloji öne çıkıyor.
Adana
Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, AA muhabirine, 5 Mart 1920'de alkol bağımlılığıyla mücadele için kurulan Yeşilay'ın sorumluluk alanının genişlediğini söyledi.
Süreç içinde alkolün yanı sıra sigara, uyuşturucu ve diğer bağımlılıklarla mücadeleyi de sürdürdüklerini anlatan Yıldırım, 2015'te kurulan Yeşilay Danışma Merkezleri (YEDAM) aracılığıyla da bu çabayı organize ettiklerini belirtti.
Yıldırım, YEDAM'a son 4-5 yıldır kumar ve teknoloji bağımlılığı konusunda yoğun başvuruların olduğunu dile getirdi.
Kumar bağımlılığıyla ilgili YEDAM'larda 2021 yılından bu yana 16 yaş ve üzeri gruplara danışmanlık hizmeti verildiğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:
"Teknolojinin hayatımıza daha da fazla girmesiyle kumara erişim de kolaylaşmış oldu. Bu yüzden sanal kumarla danışanlarımız bize daha sık gelmeye başladı. Şu an sanal kumar bağımlılığı ivmesi, hızlanma hızı, uyuşturucu bağımlılığı ivmesini geçmiş durumda. Türkiye'deki 107 YEDAM'dan aldığımız verilere baktığımızda 2015'ten bu yana alkol ve madde bağımlılığında 28 bin 96 kişiye hizmet verilmişken, 4 yıl gibi kısa süre olmasına rağmen kumar bağımlılığı konusunda danışmanlık hizmeti verdiğimiz kişi sayısı 16 bin 400'e çıkmış. Büyüme hızlarını karşılaştırdığımızda kumar danışmanlık hizmeti büyüme hızı, alkol ve maddeye göre 2-3 kata ulaşıyor."
Yıldırım, kumarın dışında kalan teknoloji bağımlılığında da 2020'den itibaren 3 bin 367 kişiye hizmet verdiklerini belirtti.
Teknoloji bağımlılığının getirdiği birtakım problemler neticesinde kişinin bir noktadan sonra kumar bağımlılığına itilebildiğini vurgulayan Yıldırım, "Herhangi bir oyunda ürün yerleştirme, konulan bir link, sosyal medyada farkında olunmadan yapılmış bir tıklamayla bile olsa kumar alanına giriş yapılabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.
"Bağımlılık hepimizin sorunu"
Yıldırım, bağımlılık oluşmadan önleme faaliyetlerinin önemine dikkati çekti.
Kişilerin bağımlılık adayıyken müdahil olup önleme çalışmalarını başlatmak zorunda olduklarının altını çizen Yıldırım, bu kapsamda kamu ve özel sektörle iş birliği mekanizması geliştirdiklerini, şehirlerin bütün dinamiklerine ulaşıp bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Yıldırım, bağımlılıkla mücadelenin sadece bireylerin ve ailelerin sorunu olmadığını vurgulayarak, "Bağımlılık şu an kamu kurum kuruluşları, özel sektör hepimizin sorunu. Biz bu sorunu yine topyekun mücadeleyle çözebiliriz. Bağımlılık endüstrisinin oyununa gelmeyelim. Bağımlılık bir tık uzağımızda ama onu bir parmağımızla itmek de yine bizim elimizde." diye konuştu.
"Sanal alemde birbirimizin gölgesi olmamız lazım"
Ailelere bağımlılık konusunda uyarılarda bulunan Yıldırım, şunları kaydetti:
"Çocuğumuz karşıdan karşıya geçerken bile elini tutarak geçiriyoruz. Tabiri yerindeyse onun gölgesi oluyoruz. Sanal alemde de çocuklarımızın hatta yetişkin bireyler olarak birbirimizin gölgesi olmamız lazım. Yani kontrol mekanizması oluşturmamız lazım. İrademizi kontrol edemiyorsak muhakkak destek almamız lazım. Sadece bağımlı bireylere değil, bağımlı olmaya aday bireylere de hizmet veren bir kuruluşumuz var. Bu yüzden 115 YEDAM Danışma Hattı'nı arayarak bu konuda destek alabilirsiniz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.