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Sağlık

Yaşlılar için çalışan 'gerontologlar' sağlık grubu mesleği içerisine dahil edildi

Sağlık Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle yaşlı vatandaşlar için çalışmalar yürüten "gerontologlar" ile "biyomedikal mühendisleri" sağlık grubu mesleği içerisine dahil edildi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 20.11.2021
Yaşlılar için çalışan 'gerontologlar' sağlık grubu mesleği içerisine dahil edildi

Ankara

Bakanlık tarafından hazırlanan "Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Anestezi teknisyeni/teknikeri", "tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri", "acil tıp teknikeri/teknisyeni"nin iş ve görev tanımlarında değişikliklere gidilen yönetmelikle yaşlı vatandaşlar için çalışmalar yürüten "gerontologlar" ile "biyomedikal mühendisleri" sağlık grubu mesleği içerisine dahil edildi.

Bu kapsamda yönetmeliğin "Diğer Meslek Mensuplarının Sağlık Hizmetlerinde İş ve Görev Tanımları" başlıklı Ek-2 bölümüne gerontologlarla ilgili şu görev tanımları eklendi:

"Yaşlının kendisi, ailesi, bakım vereni ve çevresi ile birincil görüşmeleri yapar, geriatrik hizmeti planlar, takibini yapar ve ilgili birimlerle koordinasyonu sağlar. Yaşlının yararlandığı/yararlanacağı hizmetleri tespit eder ve tıbbi, sosyal, hukuki ve diğer hizmet süreçlerini düzenler, ilgili birimlerle iletişime geçer ve hizmet alanları bilgilendirir.

Gerontolojik Değerlendirme Raporu (GDR) düzenler. Yaşlı ziyaretleri yaparak, yaşlının ihtiyaçlarını tespit eder, ölçer, değerlendirir ve ihtiyaçların giderilmesi için gerekli faaliyetleri yürütür. Sağlıklı yaşlanmayı sağlamak üzere sosyal izolasyonun önlenmesine yönelik sosyal ilişki ağlarını güçlendirecek etkinlikler düzenler. Gerontolojik hizmet sunumuna dair ergonomik ihtiyaçları tespit eder ve düzenlenmesini sağlar. Yaşlının akut sağlık sorunları ve acil bakım ihtiyacında kriz yönetimini sağlar. İlgili birimler ile görüşerek ihtiyaç sahibi yaşlının, bakımevine yerleştirilmesini ve/veya maddi yardım almasını sağlar."

Yönetmeliğin aynı bölümünde "biyomedikal mühendisleri"nin, "Sağlık hizmet sunumunda kullanılan biyomedikal teknoloji ürünlerinin geliştirilmesinde ve iyileştirilmesinde mühendislik teknik görüş ve yönetim becerilerini uygulayacağı, tıbbi cihazların teknik performans ve finansal değerlendirmelerini yaparak tıbbi cihaz, mal ve hizmet alım komisyonlarında teknik bilgi desteği sağlayacağı" gibi görev tanımları da yer aldı.

Yönetmelik, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

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