Sağlık

Uzmanından "bebeklere 1 yaşına kadar kalp muayenesi yapılmalı" önerisi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ertürk Levent, dünyada her 100 doğumdan birinde doğuştan kalp hastalığı görüldüğünü belirterek "Bir yaşına gelene kadar çocuklara kalp muayenesi öneriyoruz." dedi.

Tezcan Ekizler  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
Uzmanından "bebeklere 1 yaşına kadar kalp muayenesi yapılmalı" önerisi Fotoğraf: Tezcan Ekizler/AA

İzmir

Prof. Dr. Levent, 7-14 Şubat Dünya Doğuştan Kalp Hastalığı Farkındalık Haftası dolayısıyla AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, doğuştan kalp hastalıklarının kalp delikleri, damar darlıkları, ana atardamar bozuklukları ve kalpteki çeşitli anomalileri kapsadığını belirtti.

Dünyada her 100 doğumdan birinde doğuştan kalp hastalığı görüldüğünü belirten Levent, "Bunların yüzde 25'ine, 1 yaşına gelmeden müdahale ediliyor. Yani Türkiye'de yaklaşık her sene 15 bine yakın doğuştan kalp hastası doğuyor. Bu farkındalığı yaratmak sadece Türkiye için geçerli değil. Bütün dünyada yüzde 1, bu çok önemli bir rakam." dedi.

Bazı bebeklere anne karnında tanı konduğunu, dünyaya geldikten sonra ise hemen tedaviye başladığını ifade eden Prof. Dr. Ertürk Levent, şunları kaydetti:

"Zamanında müdahale edilmediği zaman yoğun bakım süreçleri uzayabilir. Doğru zamanda doğru işi yapmamız gerekiyor ki çocuklar sağlıklı olsun. Çocuk doğduktan sonra da genellikle çocuk ve aile hekimleri bir üfürüm duyuyorlar. Bize en sık gelmeleri de öyle oluyor. Biz o zaman alarma geçiyoruz. Özellikle bir yaşına gelene kadar bütün çocuklara kalp muayenesi öneriyoruz. Spor yapacak çocuklara mutlaka spora başlamadan önce kalp muayenesi öneriyoruz. Her hafta dışarıdan sağlıklı görünen 3-5 hastaya, sadece bizim kliniğimizde kalp delikleri, kapak problemleri ve damar darlıkları gibi tanılar koyuyoruz."



