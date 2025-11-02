Dolar
42.06
Euro
48.51
Altın
4,002.71
ETH/USDT
3,864.10
BTC/USDT
110,283.00
BIST 100
10,971.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Uyku apnesi sorunundan robotik cerrahi ameliyatıyla kurtulmak mümkün

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Fatma Tülin Kayhan, toplumda sık görülen ancak farkına varılmayan uyku apnesinin, dil kökü bademciğinin büyük olması durumunda yapılan robotik cerrahi ameliyatıyla tedavi edilebildiğini belirtti.

Ferhat Yasak  | 02.11.2025 - Güncelleme : 02.11.2025
Uyku apnesi sorunundan robotik cerrahi ameliyatıyla kurtulmak mümkün

İstanbul

Prof. Dr. Fatma Tülin Kayhan, yaptığı açıklamada, uyku apnesinin toplumda sık görülen ama geç farkına varılan bir hastalık olduğunu kaydetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Horlama, uykuda nefesin durması ve sabah yorgun uyanma gibi sorunları oluşturan uyku apnesinin dünyadaki gibi Türkiye'de de erkekler arasında yaygın olduğunu vurgulayan Kayhan, toplumda yüzde 10 oranında görülen uyku apnesinin tüm aile bireylerini etkilediğini vurguladı.

Hastaların uykuda ne yaşadığının farkında olmadığını belirten Kayhan, uyku apnesi sorunu yaşayan kişilerin eşlerinin "eşinin çok horladığı, uykuda nefesi kesildiği için endişelendikleri" yönünde tedirginlik yaşadığını aktardı.

Kayhan, eşini tedavi konusunda ikna edemeyip video kaydı alarak kendisine başvuranların olduğunu belirterek, "Hastalar genellikle durumlarını ciddiye almıyorlar veya önemsemiyorlar, inanmıyorlar. Horlamayı hafife almak, sosyal etkiler dışında en önemlisi kalp hastalıklarından yüksek tansiyona kadar bir çok ciddi sağlık sorununa zemin hazırlıyor." ifadelerini kullandı.

Robotik cerrahiyle uyku apnesinden kurtuldu

Prof. Dr. Fatma Tülin Kayhan, uyku apnesinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu, dil kökü bademciği gibi durumlarda robotik cerrahinin büyük avantaj sağladığını vurgulayarak, hastalarından biri olan Mehmet Murat Yılmaz'ın robotik cerrahi yöntemiyle sağlığına kavuştuğunu anlattı.

Hastanın robotik cerrahi ile uyku apnesine sebep olan dil kökü bademciğinin alındığını aktaran Kayhan, "Hasta ameliyatın üçüncü, dördüncü haftasında yeniden doğmuş gibi hissettiğini söylüyor. Robotik cerrahi, büyük dil kökü bademciği, dil kökünün aşırı büyük olması durumlarında etkili oluyor. Diğer cerrahi tekniklerimizle biz bu bölgelere ulaşamıyoruz. Robotik cerrahi ile bu bölgelerin ameliyatlarını dışarıdan bir kesi olmadan başarılı bir şekilde yapıyoruz." beyanında bulundu.

Eczacı Mehmet Murat Yılmaz da yıllardır uykuda nefes durması, baş ağrısı, çarpıntı, uykusuzluk şikayetleri yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Eşim uykuda nefesimin kesildiğini hissetti. Kabus görür gibi uykudan çığlık atarak uyanıyordum. 3-5 doktor gezdim, sonunda doğru teşhis konuldu, uyku apnesi. Buna neden olan da dil kökündeki bademcikmiş. Robotik cerrahi ile alındı. Ameliyat sonrasını tarif etmek gerekirse yeniden doğmuş gibiyim. Sabahları alarmsız, dinç bir şekilde uyanıyorum. Bu ameliyatı 10 kere daha olmam gerekirse yine olurum. Ağrılı bir süreç ama sonuç buna değer."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Cumhurbaşkanı Reşid tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Fidan: Beklentimiz, PKK'nın Irak'ta da terör faaliyetlerine son vermesi
Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Gazze konulu toplantıya ev sahipliği yapacak

Benzer haberler

Uyku apnesi sorunundan robotik cerrahi ameliyatıyla kurtulmak mümkün

Uyku apnesi sorunundan robotik cerrahi ameliyatıyla kurtulmak mümkün

Ankara'da çalıştığı iş yerinde beslediği köpeğin saldırısına uğrayan genç yaralandı

Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı

Sağlık sistemlerinin geleceğinde yapay zeka ve robotik cerrahi yer alacak

Sağlık sistemlerinin geleceğinde yapay zeka ve robotik cerrahi yer alacak
Bidondakinin benzin olduğunu ateşle anlamaya çalışınca az daha bacağından olacaktı

Bidondakinin benzin olduğunu ateşle anlamaya çalışınca az daha bacağından olacaktı
Göğsündeki kitleyi erken fark eden hemşire tedaviyle kanserden kurtuldu

Göğsündeki kitleyi erken fark eden hemşire tedaviyle kanserden kurtuldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet