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Sağlık

Ulusal Yaşlılar Haftası'nın teması "Sağlıklı Yaşa, Sağlıkla Yaşlan" olarak belirlendi

Sağlık Bakanlığı, "Ulusal Yaşlılar Haftası"nın bu yılki temasının "Sağlıklı Yaşa, Sağlıkla Yaşlan" olarak belirlendiğini bildirdi.

Dilhan Türker Yıldız  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Ulusal Yaşlılar Haftası'nın teması "Sağlıklı Yaşa, Sağlıkla Yaşlan" olarak belirlendi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de her yıl 18-24 Mart'ta "Ulusal Yaşlılar Haftası" kapsamında etkinlikler düzenleniyor ve farklı bir tema işleniyor. Bu yılın teması da "Sağlıklı Yaşa, Sağlıkla Yaşlan" olarak belirlendi.

Bakanlık, yaşlılık dönemindeki kişilerin sağlığını korumak ve sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için yapılan çalışmaların yanı sıra aktif ve sağlıklı yaşlanmayı sağlamak amacıyla özellikle koruyucu sağlık hizmetlerinin ön planda yer aldığı çalışmalar da yürütüyor.

Bu kapsamda, 81 ilde 653 sağlık tesisinde, 80 ve üstü yaştaki kişilere Sağlıklı Yaş Alma Merkezleri'nde (YAŞAM) hizmet veriliyor.

YAŞAM'larda, yaşlıların sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırılırken, evinde ve yerinde tıbbi bakım ihtiyaçları belirleniyor, tıbbi izlemler yapılıyor, gerektiğinde uzaktan sağlık hizmetiyle muayene ve danışmanlık hizmeti almalarına imkan tanınıyor.

Evde sağlık hizmetine ihtiyacı olanlar, Sağlık Bakanlığı Evde Sağlık Hizmeti İletişim Merkezi'nin (ESHİM) "444 38 33" numaralı telefon hattından başvurularını oluşturabiliyor.

Tıbbi bakıma ihtiyacı olan kişilere kamu sağlık tesisleri bünyesinde görev yapan evde sağlık hizmet birimi ve ekipleri tarafından hizmet sunuluyor.

Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında, Şubat 2010'dan 2024 yılının sonuna kadar 2 milyon 780 bin 50 kişiye ulaşıldı. Bunların 1 milyon 269 bin 493'ünü 65 ve üstü kişiler oluşturdu.

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