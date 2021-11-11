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Sağlık

Uçak ve helikopter ambulanslar 3 bin 629 hasta ve yaralıyı taşıdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl yurt içinde uçak ve helikopter ambulanslarla 3 bin 629 hasta ve yaralının taşındığını bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 11.11.2021
Uçak ve helikopter ambulanslar 3 bin 629 hasta ve yaralıyı taşıdı Fotoğraf: Kadir Aydın/AA

Ankara

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:

"Uçak ve helikopter ambulanslarımız, sadece bu yıl yurt içinde 3 bin 629 hasta ve yaralı taşıdı. Ayrıca yurt dışına bir hasta, yurt dışından ülkemize ise 148 hasta nakledildi. Sağlık için zamana karşı hareket halindeyiz."

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