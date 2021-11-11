Uçak ve helikopter ambulanslar 3 bin 629 hasta ve yaralıyı taşıdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl yurt içinde uçak ve helikopter ambulanslarla 3 bin 629 hasta ve yaralının taşındığını bildirdi.
Ankara
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:
Uçak ve Helikopter Ambulanslarımız sadece bu yıl yurt içinde 3.629 hasta ve yaralı taşıdı. Ayrıca yurt dışına 1 hasta, yurt dışından ülkemize ise 148 hasta nakledildi. Sağlık için zamana karşı hareket halindeyiz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 11, 2021
"Uçak ve helikopter ambulanslarımız, sadece bu yıl yurt içinde 3 bin 629 hasta ve yaralı taşıdı. Ayrıca yurt dışına bir hasta, yurt dışından ülkemize ise 148 hasta nakledildi. Sağlık için zamana karşı hareket halindeyiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.