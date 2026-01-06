Dolar
43.04
Euro
50.45
Altın
4,456.22
ETH/USDT
3,218.70
BTC/USDT
93,396.00
BIST 100
11,834.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Üç haftayı aşan öksürük ve kilo kaybı "tüberküloz" belirtisi olabilir

Doç. Dr. Demirkol, 3 haftadan uzun süren öksürük, gece terlemeleri, iştahsızlık, kilo kaybı ve ateş gibi belirtilerin tüberküloza işaret edebileceğini belirterek, bu şikayetlerin görülmesi halinde hekime başvurulması gerektiğini bildirdi.

Duygu Yener  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
Üç haftayı aşan öksürük ve kilo kaybı "tüberküloz" belirtisi olabilir

Ankara

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, AA muhabirine, 4-9 Ocak "Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası" kapsamında Türkiye genelinde tüm sağlık tesislerinde vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri yürütüldüğünü söyledi.

Halk arasında "verem" olarak bilinen tüberkülozun, "mycobacterium tuberculosis" adlı mikroorganizmanın neden olduğu, solunum yolu ve damlacık yoluyla bulaşan önemli bir enfeksiyon hastalığı olduğunu belirten Demirkol, tarihte "ince hastalık" olarak anıldığını hatırlattı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Demirkol, Türkiye'de veremle mücadele kapsamında güçlü bir sağlık altyapısının bulunduğunu dile getirerek, her ilde hizmet veren Verem Savaş Dispanserlerinde tüberkülozun tanı, tedavi ve takibinin etkin şekilde yürütüldüğünü, alanında uzman hekimler ile yardımcı sağlık personelinin bu süreçte aktif rol aldığını belirtti.

Verem Savaş Dispanserlerinde tüm tarama, tedavi ve takip hizmetlerinin vatandaşlara ücretsiz olarak sunulduğunu belirten Demirkol, "Tüberküloz referans hastanelerimizin sayısı geçen yıl 4 iken, çocuk referans hastanelerinin de eklenmesiyle bu yıl 11'e çıkarılmıştır." dedi.

Demirkol, doğrudan gözetimli tedavi uygulaması kapsamında hastaların, ilaçlarını düzenli kullanıp kullanmadıklarının sağlık ekipleri tarafından yakından takip edildiğini, ev ziyaretlerinin yanı sıra video gözetimli tedavi yöntemiyle de hastaların her gün "online" olarak izlendiğini kaydetti.

Tüberküloz hastalarının, uzman hekimlere hızlı erişimini sağlamak amacıyla özel bir randevu kotası oluşturulduğunu ifade eden Demirkol, Verem Savaş Dispanserlerinde görevli hekimlerin sevk ettiği hastaların, hastanelerdeki uzmanlarla en kısa sürede buluşturulduğunu anlattı.

Hastaların bulunduğu ortamın iyi havalandırılması önemli

Hastalığın bulaş riskine de dikkati çeken Demirkol, tüberkülozun solunum yolu ve damlacık yoluyla bulaştığını belirtti.

Demirkol, "2-3 haftadan uzun süren öksürük, gece terlemeleri, iştahsızlık ve kilo kaybı, ateş belirtilerinin görülmesi durumunda vatandaşlarımızın tüberküloz açısından şüphelenmeleri ve mutlaka bir hekime başvurmaları gerekmektedir. Tüberküloz solunum yolu ve damlacıkla bulaşan bir bakteri olduğu için hastaların bulunduğu ortamların iyi havalandırılması, hastaların maske kullanması ve tedavi süresince sağlıklı bireylerle temas etmemesi büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.

Ulusal Aşı Programı kapsamında 2 ayını dolduran tüm bebeklere, BCG aşısının ücretsiz olarak uygulandığını belirten Demirkol, "Hedefimiz, veremsiz bir Türkiye ve veremsiz bir dünyadır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KORKUT'un hava savunmadaki kabiliyetleri gelişiyor
Yüzyılın Konut Projesi’nde 5 milyon 242 bin başvuru geçerli sayıldı, en fazla başvuru İstanbul’dan
Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye artık yaklaşık 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler ligine yükselmiş oldu
Bakan Göktaş: 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesi ay sonunda Meclis'te ilgili komisyona sevk edilecek
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şair Mehmet Akif İnan için anma mesajı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Üç haftayı aşan öksürük ve kilo kaybı "tüberküloz" belirtisi olabilir

Üç haftayı aşan öksürük ve kilo kaybı "tüberküloz" belirtisi olabilir

Türkiye’de 2025'te 5 bin 95 organ nakli yapıldı

MHRS'den 2025 yılında 388 milyonu aşkın randevu alındı

Türkiye sağlıkta uluslararası işbirliklerini artırıyor

Türkiye sağlıkta uluslararası işbirliklerini artırıyor

Tüketiciyi aldatıcı sağlık beyanına 185 milyon lira ceza

Tüketiciyi aldatıcı sağlık beyanına 185 milyon lira ceza
Muş'ta sağlık ekipleri hastalıkların erken teşhisi için köy köy dolaşıyor

Muş'ta sağlık ekipleri hastalıkların erken teşhisi için köy köy dolaşıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet