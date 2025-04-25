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Sağlık

Türkiye sağlık turizmindeki deneyimlerini Balkan ülkeleriyle paylaşacak

Sağlık Bakanlığı, sağlık turizmindeki deneyimlerini ve başarılarını paylaşmak ve yeni işbirliklerini geliştirmek için Edirne'de "Balkan Sağlık İş Forumu" düzenliyor.

Duygu Yener  | 25.04.2025 - Güncelleme : 25.04.2025
Türkiye sağlık turizmindeki deneyimlerini Balkan ülkeleriyle paylaşacak Fotoğraf: Betül Abalı/AA

Ankara

Sağlık Bakanlığı, Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kaliteli, nitelikli ve sürdürülebilir bir sağlık hizmeti sunması nedeniyle dünyada parlayan bir yıldız olduğunu söyledi.

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Ünver, sağlık turizminde verilen hizmetlerin kalitesi nedeniyle Türkiye'nin komşuları ve birçok ülke tarafından talep edilen bir konumda olduğunu vurguladı.

Sağlık turizmindeki deneyimleri paylaşmak ve yeni işbirliklerine kapı aralamak amacıyla 26-27 Nisan tarihlerinde Edirne'de Balkan Sağlık İş Forumu'nun düzenleneceğini ifade eden Ünver, 2 gün sürecek programa Balkan ülkelerinden katılım olacağını belirtti.

Sağlıkla ilgili deneyimlerin farklı ülkelerle paylaşılması adına düzenlenen ilk forum olduğunu aktaran Ünver, şunları söyledi:

"Türkiye'nin sağlık turizmindeki başarıları 2 günlük programda konuşulacak. Sağlık turizminde neler yaptığımızı, neler yapacağımızı ve beraber neler yapmamız gerektiğini konuşacağız. Konunun ilgilileri, ilgili kurum ve kuruluşlar bir araya gelecekler. İlgili firmalar, bölgedeki hastaneler, kamu, özel, üniversite herkes bir araya gelecek. 26-27 Nisan'da Balkan özelinde sağlık turizmi ve Türkiye'deki sağlıktaki değişim dönüşümü konuşacağız ama bunun diğer alanlarda ve diğer ülkelere de örnek olmasını istiyoruz."

Edirne'de düzenlenecek Sağlık İş Forumu'na Macaristan'ın da katılmak istediğini, böylece 12 ülkenin katılımıyla programın düzenleneceğini ifade eden Ünver, "Konunun muhatapları ve ilgilileri ile Sayın Bakanımız ve Bakanlığımızın ilgili bürokratları, sağlık turizminin ilgili paydaşları, ilgili bakanlıklar birçok paydaşın bir arada olacağı, bilgi alışverişinde bulunacağı ve beraber iş olanaklarını da konuşacağımız bir forum olacak." bilgisini verdi.

"2024'te 1,5 milyon kişi sağlık için ziyaret etti"

USHAŞ Genel Müdürü Behlül Ünver, sağlık turizminde gelinen son duruma ilişkin de şunları anlattı:

"Türkiye'ye 2024'te yaklaşık 1,5 milyon kişi sağlık için ziyarette bulundu. 3 milyar dolar civarında bir değer oluştu. Gelen misafirlerimize ya da hastalarımıza baktığımızda bunların çoğunun Avrupa ve Balkan ülkelerinden ve Türk cumhuriyetlerinden olduğunu görüyoruz. Orta Doğu hatta son zamanlarda Afrika'nın çeşitli ülkelerinden insanların da Türkiye'yi tercih ettiğini görüyoruz. İngiltere, Almanya özelinde ciddi anlamda Türkiye'ye gelen hastalarımız ve misafirlerimiz var. Genellikle estetik operasyonlar, saç ekimi, organ transplantasyonu, onkoloji ve diş tedavileri için ülkemize geliyorlar. Türkiye'ye 145 ülkeden hasta geliyor. Buradaki sağlık hizmetlerinden memnun bir şekilde ayrılıp bizden tekrar bu hizmetleri almaya geliyorlar. Biz bunu tabi çeşitli coğrafyalara yaymak istiyoruz. Bunun ilk adımı Balkan ülkeleriyle yapmış olduğumuz forum. Bunu başka ülkelere de yaygınlaştıracağız."

Sağlık turizminde 2028 yılı hedefi 20 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık turizmi konusunda ortaya koyduğu 2028 yılı hedefi doğrultusunda çalışmaların yürütüldüğünü belirten Ünver, şunları kaydetti:

"HealthTürkiye markası ile Türkiye dünyanın şifa merkezi olacak vurgusu bizim için de motive kaynağıdır. 2028 yılında Türkiye'yi dünyanın şifa merkezi yapma noktasında gayret gösteren, çalışan bir bakanlığız. USHAŞ olarak buna katkı sağlamaya çalışıyoruz.

2028 yılında 20 milyar dolar gibi bir hedefimiz var. Sağlık turizmi alanında konuştuğumuz rakamlar dünyada 100 milyar dolar civarında. 2028'de beklenen rakamlar, 127 milyar dolar civarında bir rakam.

Sağlık turizmini sadece medikal turizm olarak da görmüyoruz. Termal turizm, engelli turizmi, sağlıklı yaşam, sporcu sağlığı ile geleneksel ve fonksiyonel tıp ile alakalı çok daha geniş bir yelpaze var. Bunların doğru zeminde tartışılıp konuşulması, doğru aksiyonların alınabilmesi için doğru ilişkilerin kurulması gerekiyor. Bu açıdan da Balkan forumu çok kıymetli. İlgili bütün paydaşların bir arada olacağı bir forum olacak."

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