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Sağlık

Türk Toraks Derneğinin 28. Yıllık Kongresi 1200 bilim insanını ağırlıyor

Türk Toraks Derneği tarafından düzenlenen "28. Yıllık Kongre" Antalya'da, 1200 bilim insanın katılımıyla başladı.

Servet Tümer  | 26.04.2025 - Güncelleme : 26.04.2025
Türk Toraks Derneğinin 28. Yıllık Kongresi 1200 bilim insanını ağırlıyor Fotoğraf: Türk Toraks Derneği

Antalya

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde, "Dünyanın değişimi ve nefesin geleceği" temalı kongreye, 8'i yabancı 305 konuşmacı katıldı.

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Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Nurdan Köktürk, kongre kapsamında düzenledikleri basın toplantısında, 1970'lerde 9 tıp fakültesi varken 2022'de 118 tıp fakültesi olduğunu söyledi.

Hastane sayılarının ise 2002-2023 yıllarında 773'ten 933'e çıktığını belirten Köktürk, "Üniversite hastanelerine baktığımızda ise sayı 50'den 68'e çıkmış. Ancak özel hastane sayısına bakarsak o yıllarda 271 olan hastane sayısı 565’e çıkmış." dedi.

Türkiye'nin, yatak ve yoğun bakım yatağı sayısı bakımından Avrupa'dan daha iyi olduğuna dikkati çeken Köktürk, tıp fakültelerinde verilen eğitim kalitesinin önemine değindi.

Derneğin Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Saniye Girit ise son zamanlarda normal paket sigara dışında, e-sigara denilen sıvı ve ısıtılmış nikotin ürünlerinin kullanımının dünyada arttığını belirtti.

Yaklaşık 10 yıl önce yapılan çalışmalarda 14-18 yaş arasında paket sigara kullanımının erkeklerde yüzde 10, kız çocuklarında yüzde 5 olduğunu anlatan Girit, şunları kaydetti:

"Biz 500 ergen üzerinde anket çalışması yaptık. 500 çocuğun evlerinde yüzde 67'sinin en az bir aile bireyinin paket sigara kullandığını öğrendik. Bu çocukların da yüzde 20'si paket sigara kullanıyordu veya bir dönem kullanmıştı. Bunun nedenlerini sorduğumuzda büyük bir kısmı elektronik sigaradaki aromaların çok cazip olduğunu ve bu nedenle heves ettiklerini söylüyordu. Etkilendikleri iki faktör vardı, arkadaş ortamı ve sosyal medya. Özellikle de sosyal medyadaki 'influencer'lar. Üstelik bu çocukların yüzde 80'e yakını e-sigaranın zararları hakkında bilgi sahibi değildi ve tütün ile ilgili yanlış bilgilere sahiplerdi. Örneğin, çok daha az zararlı olduğunu ve sigara bırakmak için bir yöntem olabileceğini söylüyorlardı."

Girit, sosyal medyada, Türkiye'de yasal olarak geçerli olmayan e-sigara reklamları olduğunu bu konuda önlem alınması gerektiğini ifade etti.

Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Elif Dağlı ise tütün ürünlerinin zararlarını anlattı.

Kongre, yarın sona erecek.

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