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Sağlık

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde bir yılda 757 bin 732 hastaya hizmet verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçen yıl açılan Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde bir yılda 757 bin 732 hastaya hizmet verildi.

Mesut Karaduman   | 06.12.2021
Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde bir yılda 757 bin 732 hastaya hizmet verildi Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Hastanenin açılışının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen törende pasta kesildi, başarılı sağlık çalışanlarına plaket takdim edildi.

Bir yılda 757 bin 732 hastaya hizmet verilirken, bunlardan 549 bin 803'ü poliklinik hizmetlerinden faydalandı, 205 bin 963'ü acil poliklinikten sağlık hizmeti aldı.

Hastanede bir yılda 23 bin 53 yatan hasta sayısına ulaşıldı, 23 bin 322 ameliyat yapıldı. 1 yılda 871 doğum gerçekleştirilen hastanede, 482 hasta sağlık turizmi kategorisinde hizmet aldı.

Salgın döneminde bölgenin sağlık yükünü çeken hastanede, bir yıllık süreçte 61 bin 49 hasta Kovid-19 tedavisi gördü, 3 bin 517 hasta yatarak tedavi oldu.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, hastaneyi şehre kazandıran herkese teşekkür etti.

Yıldırım, Şehir Hastanesinin Tekirdağ için çok önemli bir hizmet olduğunu ifade ederek, "Bir yılda 757 bin 732 hasta müracaatı aldı. 23 bin ameliyat gerçekleştirildi. Günlük ameliyat sayısı 120-140 arasında değişiyor. Bu ciddi ameliyatlarda başarı yüzdemiz oldukça yüksek. Hastanemiz yapılabilecek her türlü tasarrufla çalıştırılıyor. Bu yüzden Sağlık Bakanlığınca da diğer hastanelere örnek gösteriliyor. Şehir Hastanesi büyük bir açığı kapattı. Burası klasik hastane anlayışından farklı modern 5 yıldızlı otel konforuna sahip." dedi.

Törene, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Lütfi Çağatay Onar ve Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın da katıldı.

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