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Sağlık

'Tedavi edilmeyen diş hastalıkları pek çok organı etkiliyor' uyarısı

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı, tedavi edilmeyen diş hastalıklarının başta kalp kapakçığı olmak üzere pek çok organı olumsuz etkilediğini bildirdi.

Levent Kişi   | 25.11.2021
'Tedavi edilmeyen diş hastalıkları pek çok organı etkiliyor' uyarısı

Antalya

Prof. Dr. Alper Kuştarcı, "Ağız ve Diş Sağlığı Haftası" dolayısıyla yaptığı açıklamada, ağız sağlığının önemine dikkati çekti.

Toplumun ağız ve diş sağlığı bilinci konusunda iyi durumda olmadığına işaret eden Kuştarcı, diş problemi ortaya çıkmadan 6 aylık periyotlarda düzenli kontrolün yapılması gerektiğini kaydetti.

Koruyucu hekimliğin önemini vurgulayan Kuştarcı, "Ağız ve diş eti hastalıkları tedavi edilmediği takdirde başta kalp kapakçığı, böbrek ve eklemler olmak üzere vücutta bulunan pek çok organı olumsuz etkiliyor. Sağlığın ağızdan başladığı unutulmaması gerekiyor. Özellikle İskandinav ülkelerinde koruyucu diş hekimliği yaygın olarak yerleşmiş durumda. Diş sağlığıyla ilgili harcamaların büyük bir kısmı bu alanda yapılıyor. Ülkemizde ise harcamalar, hastanın hekime başvurmada geç kalması nedeniyle tedavi üzerine yoğunlaşıyor. Bu durum milli servet kaybına yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Ağız ve diş sağlığı bilincinin çocukluk çağından itibaren yerleşmesi gerektiğini anlatan Kuştarcı, ebeveynlerin küçük yaştan itibaren çocuklara bu bilinci yerleştirmesinin önemine değindi.

Doğru fırçalamanın ağız arkasından başlayarak öne doğru ve iç kısımları da kapsayacak şekilde olması gerektiğini belirten Kuştarcı, günde iki kez doğru bir şekilde diş fırçalanması ve diş ipi kullanılması tavsiyesinde bulundu.

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin ağız ve diş sağlığı konusunda uzman ekip ve yetkin öğretim üyeleriyle uluslararası alanda hizmet veren en kapsamlı sağlık birimi olduğunu aktaran Kuştarcı, yurt dışından da çok sayıda hastanın tedavi için kendilerini tercih ettiğini kaydetti.

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