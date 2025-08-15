Dolar
Sağlık

Sıcaklıklardaki 10 derecelik artış uyku kalitesini yüzde 20 düşürüyor

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, çevre sıcaklığındaki 10 derecelik artışın uyku kalitesini yüzde 20 düşürdüğünü belirtti.

Gökhan Zobar  | 15.08.2025 - Güncelleme : 15.08.2025
Sıcaklıklardaki 10 derecelik artış uyku kalitesini yüzde 20 düşürüyor

Edirne

Uyku sağlığı üzerine araştırmalar yapan Prof. Dr. Öztürk, AA muhabirine, yaz aylarında artan sıcaklıkların uyku kalitesini bozduğunu söyledi.

İklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan aşırı sıcakların insan hayatına olan olumsuz etkilerin giderek arttığını vurgulayan Öztürk, bu durumun hem fiziksel hem de psikolojik rahatsızlıklara yol açtığına dikkati çekti.

Öztürk, mevsim normallerinin üzerinde seyreden gece sıcaklıklarının bireylerin sık uyanmalarına, aşırı terlemelerine ve kalitesiz uyku yaşamalarına neden olduğunu dile getirdi.

Yapılan araştırmaların, aşırı sıcakların uyku sağlığına olumsuz etkilerini yansıttığını aktaran Öztürk, "Son dönemde dünya genelinde önemli çalışmalar yapıldı.

Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre ortam sıcaklığındaki 8 derecelik artışın uyku kalitesi skorlarında 10 puanlık bir düşüşe neden olduğu gösterildi." dedi.

Prof. Dr. Öztürk şöyle devam etti:

"Örneğin 22 derece olan sıcaklığın 30 dereceye çıkması uyku sağlığını önemli derecede bozuyor. Sıcaklık arttıkça uyku kalitemiz belirli bir şekilde azalıyor. Çin'de 2 yıl boyunca toplamda 200 bin kişi üzerinde yapılan araştırmanın önemli sonuçları var. Toplam 23 milyon gece uyku datasını toplayan bir çalışma. Araştırmalara göre çevresel sıcaklıktaki 10 derecelik bir artışın uyku kalitesini yüzde 20 oranında bozduğu gösterildi. Uyku kalitesi çevre sıcaklığından etkileniyor. İklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışları giderek daha fazla uyku sorunlarına yol açmaktadır."

Kaliteli uyku süresi kısalıyor

Prof. Dr. Öztürk, çevresel sıcaklık artışının kaliteli uyku süresini kısalttığını bu durumun, vücut sağlığını bozduğunu ifade etti.

Yaz aylarında uykusuzlukla mücadele edenlerin sayısının arttığına işaret eden Öztürk, "Sağlıklı uykuya dalmak için uykudan yaklaşık yarım saat önce 37,2 derece civarında olan vücut iç sıcaklığımızı 36,4 dereceye düşmesi gerek. Dış ortam sıcaklığının artışı bu düşüşü engelliyor. Böyle olunca uykuya dalmamız güçleşiyor. Bunun yanında sıcaklığa bağlı olarak terleme yaşıyoruz. Bu, vücutta bir rahatsızlığa neden oluyor, bu durum da uyumayı zorlaştırıyor." diye konuştu.

Levent Öztürk, "Yine sıcaklığın yüksek olmasından dolayı vücudun biyolojik ritimleri bozuluyor ve uyku döngüsü bundan olumsuz etkileniyor. Yüksek sıcaklığın yarattığı kaygı, anksiyete ve rahatsızlık hissi uyku sağlığını olumsuz etkiliyor. Bu 4-5 faktörün birleşmesiyle sağlıklı uyuma, uykuyu sürdürebilme durumu bozuluyor, uyku bozukluğu hastalığı yaygın bir halk sağlığı hastalığına dönüşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

