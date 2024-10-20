Dolar
34.26
Euro
37.27
Altın
2,721.42
ETH/USDT
2,694.00
BTC/USDT
68,525.00
BIST 100
8,793.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bölgedeki son duruma ilişkin Beyrut'tan yayındayız Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe, Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho basın toplantısında konuştu. –VTR-
logo
Sağlık

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünden bir bebeğin ölümünde ihmal olduğu iddialarına ilişkin açıklama

Açıklamada, "2018 yılında yürütülen bilirkişi raporlu ön incelemede, savcılık soruşturmasında ve adli tıp raporu sonucunda süreçte herhangi bir kusura rastlanılmamış olup savcılık tarafından da kovuşturmaya yer yoktur kararı alınmıştır." denildi.

Onur Orhan  | 20.10.2024 - Güncelleme : 20.10.2024
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünden bir bebeğin ölümünde ihmal olduğu iddialarına ilişkin açıklama

Sakarya

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, 6 yıl önce yaşamını yitiren bir bebeğin ölümünde ihmal olduğu iddialarına ilişkin, "Bilirkişi raporlu ön incelemede, savcılık soruşturmasında ve adli tıp raporu sonucunda süreçte herhangi bir kusura rastlanılmamış olup savcılık tarafından da kovuşturmaya yer yoktur kararı alınmıştır." açıklaması yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "ulusal basında çıkan 'Yenidoğan çetesi skandalı 4 ile daha sıçradı' başlığıyla yapılan haber yanıltıcı ve asılsız niteliktedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Paylaşımda geçen iddialar ile ilgili Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2018 yılında yürütülen bilirkişi raporlu ön incelemede, savcılık soruşturmasında ve adli tıp raporu sonucunda süreçte herhangi bir kusura rastlanılmamış olup savcılık tarafından da kovuşturmaya yer yoktur kararı alınmıştır. Süreç titizlikle takip edilmiştir. Müdürlüğümüz tarafından gerekli denetimler yapılmış ve denetimlerimiz yapılmaya devam etmektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de el freni çekilmeyen otomobilin okulun bahçesine girmesi güvenlik kamerasında
TSK'ya ait 4 helikopterle Muğla'daki orman yangınına müdahale edildi
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Terme Çayı üzerinde çelik konstrüksiyonlu yaya köprüsünün montajına başlandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bölünmüşlüğümüzden cesaret alan zalimler soykırım yapıyor

Benzer haberler

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünden bir bebeğin ölümünde ihmal olduğu iddialarına ilişkin açıklama

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünden bir bebeğin ölümünde ihmal olduğu iddialarına ilişkin açıklama

"Yenidoğan çetesinin" şüpheli hemşireleri, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istedi

"Yenidoğan çetesi" iddianamesinde şüphelilerin telefon konuşmaları da yer aldı

"Yenidoğan çetesi"ne ilişkin kurulan komisyonda görev yapan doktor, yaşanan süreci anlattı

"Yenidoğan çetesi"ne ilişkin kurulan komisyonda görev yapan doktor, yaşanan süreci anlattı
Yenidoğan çetesi soruşturmasının 18 aylık kronolojisi

Yenidoğan çetesi soruşturmasının 18 aylık kronolojisi
Tunceli'de 20 terör olayına karışan "Amed Karker" kod adlı PKK/KCK'lı terörist yakalandı

Tunceli'de 20 terör olayına karışan "Amed Karker" kod adlı PKK/KCK'lı terörist yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet