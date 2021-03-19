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Sağlık

Sağlıklı uyku için gün ışığından daha fazla yararlanın önerisi

Doç. Dr. Hikmet Fırat, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde uyku problemlerinin arttığını belirterek, sağlıklı uyku için gün ışığından daha fazla yararlanmak gerektiğini bildirdi.

Ayşe Yıldız   | 19.03.2021
Sağlıklı uyku için gün ışığından daha fazla yararlanın önerisi

Antalya

Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hikmet Fırat, AA muhabirine, uyku bozukluklarının daha iyi tanınması, tedavi edilmesi ve toplum üzerindeki yükünün azaltılmasının önemli olduğunu söyledi.

Düzensiz veya yetersiz uykunun, iş ve sosyal hayatı etkilediğini, kardiyovasküler hastalıklara, diyabete ve obeziteye neden olabildiğini vurgulayan Fırat, "Bu hastalıklar da kişinin, dolayısıyla toplumun tüm geleceğini maddi ve manevi yönden kısıtlamakta, sağlıklı ömrü kısaltmaktadır." dedi.

Fırat, gece uykuya dalmakta zorluk, sık uyanma, uykuda horlama ve nefes durması, sabah yorgunluğu, gün içinde aşırı uykululuk hali varsa mutlaka hekime başvurmak gerektiğini bildirdi.

"Kovid-19 uyku sorunlarını artırdı"

Çok sayıda kişinin Kovid-19 süreci öncesi de uykusuzluktan şikayetçi olduğunu anlatan Fırat, şunları kaydetti:

"Maalesef salgın, daha önce uyku problemi olmayan insanlar için bile bir dizi yeni uyku sorunlarını ortaya çıkardı. Uykuya dalmakta ve sürdürmekte güçlük, uzun uyku süreleri ve düşük uyku kalitesi en sık gördüğümüz uyku sorunları oldu. Virüsle enfekte olan hastalar ve yakınlarıyla direkt yüz yüze kalan sağlık çalışanları daha çok etkilendi. Salgın çok geniş bir alana yayıldı, uyku için önemli sorunları da beraberinde getirdi. Uyku kritik bir biyolojik süreçtir, her zaman önemlidir. Kovid-19 salgınıyla birlikte, fiziksel ve zihinsel sağlığa faydaları nedeniyle uyku daha da önemli hale gelmiştir. Uyku, etkili bir immün sistem güçlendiricidir. Sağlam bir gece uykusu, vücudumuzun savunma sistemini güçlendirir, ruh halini iyileştirir, işteki verimi artırır, karar vermeyi kolaylaştırır."

Salgın sürecinde günlük yaşamın bozulması, okulların kapanması, karantinalar, evden çalışma, kaygı ve endişenin artmasının uyku düzenini bozduğunu aktaran Fırat, aşırı uyuyanların da gün boyunca sinirli ve odaklanamama sorunları yaşadığını söyledi.

Sağlıklı uykunun püf noktaları

Fırat, kronik stresin, kalıcı baş ağrılarına, hafıza kayıplarına ve sindirim problemlerine yol açtığını belirterek, şöyle devam etti:

"Düzenli bir uyuma ve uyanma saati belirleyin. Sosyal medyayı sadece stres ve kaygılarınızı paylaşmak için değil, virüsle ilgisi olmayan komik şeyleri paylaşmak için de kullanın. Akıllı telefon, bilgisayar ve tabletleri yatak odasına götürmeyin, mümkünse akşam yemeğinden sonra kapatın. Kovid-19 ile ilgili haberlere maruz kaldığınız süreyi sınırlayın. Sağlıklı uyku için düzenli olarak mümkünse gün ışığında egzersiz yapın. Gün içinde, özellikle sabahları doğal gün ışığı almaya çalışın. Kahvaltınızı parlak ışıklı bir yerde, bir bahçe veya balkonda yapın. Mümkün değilse, perdeleri ve panjurları açarak veya ışıkları açık tutarak gündüzleri evinizin parlak şekilde aydınlatılmasını sağlayın."


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