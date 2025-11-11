Dolar
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da "Hedef Pazar ABD Zirvesi"nde konuşuyor
logo
Sağlık

"Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği" Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği" ile özel sağlık tesislerine kadro standardı getirilecek.

Dilhan Türker Yıldız  | 11.11.2025 - Güncelleme : 11.11.2025
"Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği" Resmi Gazete'de

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle özel sağlık tesisi açılmasına yönelik lisans süreçleri, bölgesel ihtiyaçlar ve şehirlerin mevcut altyapısı dikkate alınarak belirlenecek.

Bu kapsamda, Anadolu'da ihtiyaç duyulan illerde yatırımlar teşvik edilerek sağlık hizmetlerinin ülke genelinde dengeli şekilde yaygınlaştırılması sağlanacak, özel sağlık tesislerinin yatırımlarında bölge bazlı atıl kapasitenin de önüne geçilecek.

Özellikle Anadolu'da, ihtiyaç duyulan illerdeki yatırımların teşvik edileceği yeni yönetmelik ile her vatandaşın eşit kalite standartlarında sağlık hizmetine erişebilmesi sağlanacak.

Yeni sistemde, yatırım yapılacak tıbbi branşlar, özellikli hizmetler, sağlık tesisinin büyüklüğü ve kullanılacak tıbbi cihazlar birbiriyle uyumlu hale getirilecek. Lisans alacak sağlık tesisinin fiziki kapasitesi, insan gücü ve teknolojik altyapısı bütüncül bir şekilde planlanacak.

Yasal düzenleme ile tüm özel sağlık tesisi lisans süreçleri, Sağlık Bakanlığının kontrolünde, merkezi planlamayla yürütülecek. Lisans süreçlerinin her aşamasının şeffaf ve denetlenebilir yapısı, kamuoyu güveninin teminatı olacak.

Düzenleme ile özel sektörün dinamizminin ulusal sağlık politikalarıyla uyumlu hale getirilmesi, özel sağlık tesislerinde vatandaşlar için daha erişilebilir, kaliteli ve sürdürülebilir bir sağlık ekosistemi inşa edilmesi amaçlanıyor.

