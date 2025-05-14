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Sağlık

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı.

Abdullah Sarica  | 14.05.2025 - Güncelleme : 14.05.2025
Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2-8 Mayıs arasında tercihleri alınan KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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