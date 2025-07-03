Dolar
39.82
Euro
46.79
Altın
3,329.37
ETH/USDT
2,586.00
BTC/USDT
109,666.00
BIST 100
10,228.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’daki Yangın Yönetim Merkezi’nde yurdun farklı noktalarında devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle İzmir-Aydın Otoyolu trafiğe kapatıldı. İzmir’in Ödemiş ilçesindeki orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
logo
Sağlık

Sağlık Bakanlığından İstanbul'daki çocuk hastanın diş tedavisine ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı, İstanbul’da bir çocuğun diş tedavisinin yapılmadığı iddiasına ilişkin, "Çocuk hastamızın başvuruda bulunduğu sağlık kuruluşunda uygun tedavi planlaması yapılmış ve aile, gerekli branşa yönlendirilmiştir" açıklamasında bulundu.

Fatih Gökbulut  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
Sağlık Bakanlığından İstanbul'daki çocuk hastanın diş tedavisine ilişkin açıklama

Ankara

Bakanlığın "Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada bir çocuğun diş tedavisi süreciyle ilgili paylaşımların ardından konunun ilgili birimlerce detaylı şekilde incelendiği bildirildi.

"Çocuk hastamızın diş tedavisi için başvuruda bulunduğu sağlık kuruluşunda, uzman hekim tarafından yapılan değerlendirme sonrası uygun tedavi planlaması yapılmış ve aile, gerekli branşa yönlendirilmiştir." ifadesinin yer aldığı açıklamada, aile ile iletişime geçilerek, tedavi sürecinin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için hastanın tekrar ilgili kuruluşa davet edildiği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Konuya ilişkin sürecin tüm boyutlarıyla yakından takip edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Koruyucu, önleyici ve tedavi edici ağız ve diş sağlığı hizmetleri kapsamında 2024 yılında ülkemiz genelinde 4 milyon 979 bin 550, İstanbul genelinde ise 502 bin 824 çocuğumuza ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulmuştur. 2025 yılı ilk 6 ayında ise ülkemiz genelinde 2 milyon 608 bin 593 ve İstanbul genelinde 315 bin 61 çocuğumuza ağız ve diş sağlığı hizmeti verilmiştir. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği, tüm sağlık hizmetlerinin önceliğidir. Her hasta için en uygun tedavi, uzman hekimlerimizin değerlendirmeleri doğrultusunda planlanmakta ve ailelerimize düzenli bilgilendirme yapılmaktadır. Kamuoyunu yanıltabilecek içeriklere karşı, vatandaşlarımızın yalnızca resmi açıklamalara itibar etmeleri önemle rica olunur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit orman işçisi İbrahim Demir için taziye mesajı
En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Dünya şampiyonu özel sporcu Tuğba Tekin yaşamını yitirdi
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı
Düzce'de denizde hortum oluştu

Benzer haberler

Sağlık Bakanlığından İstanbul'daki çocuk hastanın diş tedavisine ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığından İstanbul'daki çocuk hastanın diş tedavisine ilişkin açıklama

Bakan Memişoğlu: 'Küresel Sağlıkta Lider Türkiye' hedefimiz için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz

Kanserin yanı sıra kistik fibrozis hastalarının ilaçları da geri ödeme kapsamına alınacak

"İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasına 6 haftada yaklaşık 5 milyon kişi katıldı

"İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasına 6 haftada yaklaşık 5 milyon kişi katıldı
Sağlık Bakanlığından güvenli tatil için plajlara yakın takip

Sağlık Bakanlığından güvenli tatil için plajlara yakın takip
Sağlık Bakanlığından 81 il valiliğine "Teftiş Kurulu" genelgesi

Sağlık Bakanlığından 81 il valiliğine "Teftiş Kurulu" genelgesi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet