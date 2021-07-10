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Sağlık

Sağlık Bakanlığı yazın çocuklarda görülen ishale karşı el temizliğinin önemli olduğunu bildirdi

Sağlık Bakanlığı, yaz aylarında bebek ve çocuklarda görülen, özellikle rota virüsünden kaynaklanan ishallerin önlenmesinde el temizliği ile sebze ve meyvelerin yıkanmasının önemine dikkat çekti.

Burcu Çalık Göçümlü   | 10.07.2021
Sağlık Bakanlığı yazın çocuklarda görülen ishale karşı el temizliğinin önemli olduğunu bildirdi

Ankara

Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yaz aylarında özellikle bebek ve çocuklarda görülen ishallere ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Yaz aylarında bebek ve çocuklarda görülen, özellikle rota virüslerden kaynaklanan ishallerin önlenmesinde, el temizliğinin sağlanması, sebze ve meyvelerin, yemeden önce iyice yıkanması önemlidir."

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