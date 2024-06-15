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Sağlık

Sağlık Bakanlığı, bayram trafiğinde acil sağlık hizmetlerinin aksamaması için tedbir aldı

İstanbul'da Sağlık Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında, olası kazalara veya aksaklıklara hızlı müdahale edebilmek amacıyla belirlenen noktalarda nöbet tutuyor.

İbrahim Halil Aktürk, Uğur İslamoğlu  | 15.06.2024 - Güncelleme : 15.06.2024
Sağlık Bakanlığı, bayram trafiğinde acil sağlık hizmetlerinin aksamaması için tedbir aldı Fotoğraf: İbrahim Halil Aktürk/AA

İstanbul

Acil sağlık personeli ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), kentte belirlenen noktalarda bayram boyunca görev yapmak üzere konuşlandırıldı.

Bu kapsamda, Beylikdüzü TÜYAP bölgesinde yol kenarında görev aldıklarını belirten operasyon bölüm sorumlusu Işık Akçapınar, trafik yoğunluk yaşanan yerlerde muhtemel kazalara karşı müdahale için hazır olduklarını söyledi.

Bayram boyunca görevlerinin devam edeceğini kaydeden Akçapınar, "Meydana gelebilecek herhangi bir aksaklıkta sağlık müdahalesini yapabilmek için alanlarda konumlandık. Buradaki amaç, bizim trafik yoğunluğunda olay yerine hızlı ulaşabilmemiz ve anında müdahale etmemiz. Hastaların, yaralıların en sağlıklı ve güvenli şekilde sağlık kuruluşlarından nakillerinin gerçekleştirilmesi için nöbetimiz devam edecek." diye konuştu.

Öte yandan, Kuzey Marmara Otoyolu-Tuzla bölgesinde olaylara müdahale edebilmek amacıyla helikopter ambulans konuşlandırıldı. Burada 9 sağlık personeli ile UMKE aracı ve UMKE ATAK aracı hazır bulunuyor.

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