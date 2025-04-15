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Sağlık

Sağlık Bakanlığı: Bakanlık, kadınların doğum şekline yönelik bir yönlendirme ya da dayatma yapmamaktadır

Sağlık Bakanlığı, kadınların doğum şekline yönelik bir değerlendirme ya da dayatmanın yapılmadığını, bilimsel veriler ışığında normal doğumun faydalarına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.

Duygu Yener  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
Sağlık Bakanlığı: Bakanlık, kadınların doğum şekline yönelik bir yönlendirme ya da dayatma yapmamaktadır

Ankara

Sağlık Bakanlığının "Sağlıklı Çözüm" sosyal medya hesabından, "Doğal Olan Normal Doğum" farkındalık kampanyasına ilişkin açıklama yapıldı.

Normal doğumun fizyolojik bir süreç, sezaryenin ise ancak tıbbi gereklilik durumunda başvurulan cerrahi bir yöntem olduğu belirtilen açıklamada, "Türkiye'de her 100 doğumun 61'i sezaryen ile olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü ise bu oranın yüzde 10-15 aralığında kalmasının hem anne hem de bebek sağlığı açısından daha uygun olduğunu belirtmektedir." bilgisine yer verildi.

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Bilimsel araştırmaların da normal doğumun anneler açısından daha hızlı iyileşme süreci, daha düşük enfeksiyon riski ve daha az doğum sonrası komplikasyonla ilişkili olduğunu gösterdiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bebek açısından normal doğum, anneyle erken ve güvenli temas, bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve solunum problemlerinin daha az görülmesi gibi önemli avantajlar sağlamaktadır. Gereksiz sezaryen müdahaleleri, kadınların doğurganlık kapasitesini olumsuz etkileyebilmekte ve sonraki gebeliklerde çeşitli risklerin artmasına neden olabilmektedir. Sağlık Bakanlığı, kadınların doğum şekline yönelik bir yönlendirme ya da dayatma yapmamakta, bilimsel veriler ışığında, normal doğumun faydalarına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan çalışmalar yürütmektedir."

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