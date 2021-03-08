Euro
9.06
Dolar
7.64
BIST 100
1,545.49
Altın
1,690.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası İşbirliği Platformunun düzenlediği 11. Boğaziçi Zirvesi'ne video konferansla katılıyor.
logo
Sağlık

Sağlık Bakanlığı: Aşırı tuz tüketiminin önlenebilmesi için yemeklerde çeşitli baharatlar kullanılabilir

Bakanlık, salamura ürünlerin tuz içeriğinin azaltılması için de suda yıkama ve bekletme gibi işlemler uygulanmasını önerdi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 08.03.2021
Sağlık Bakanlığı: Aşırı tuz tüketiminin önlenebilmesi için yemeklerde çeşitli baharatlar kullanılabilir

Ankara

Sağlık Bakanlığı, aşırı tuz tüketimine bağlı sağlık sorunlarının önüne geçilebilmesi için yemeklerde limon, maydanoz, dereotu, soğan, sarımsak, sirke ve çeşitli baharatlar gibi diğer lezzet arttırıcıların kullanılabileceği, salamura ürünlerin tuz içeriğinin azaltılması için suda yıkama ve bekletme gibi işlemlerin uygulanabileceği önerisinde bulunuldu.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, "Dünya Tuza Dikkat Haftası"nda bu yıl "Daha Fazla Lezzet, Daha Az Tuz" teması işleniyor.

Bu kapsamda, Bakanlık yiyecek ve içeceklerde aşırı tuz kullanımının sağlık sorunlarına yol açtığını, özellikle ev yapımı yemeklerde kullanılan tuz miktarına dikkat edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

Bakanlığa göre, ev yapımı yemeklere lezzet katmanın tek yolu büyük bir tutam tuz gibi görünse de aslında yiyeceklerin daha fazla lezzetli olmasını sağlamanın pek çok farklı yöntemi bulunuyor. Bu çerçevede, Bakanlığın aşırı tuz tüketiminin önlenebilmesi için yaptığı öneriler şöyle:

"- Yemeklerde tuz yerine, limon, maydanoz, dereotu, soğan, sarımsak, sirke ve çeşitli baharatlar gibi diğer lezzet arttırıcıları kullanılabilir,

- Salamura ürünlerin tuz içeriğinin azaltılması için suda yıkama ve bekletme gibi işlemler uygulanabilir,

- Yüksek miktarda tuz içeren besinler daha az tüketilebilir,

- Yemekleri hazırlarken, pişirirken ve tüketirken daha az tuz kullanılabilir."

Besinlerin doğal bileşiminde bulunan deniz tuzunun da deniz suyunun buharlaştırılmasıyla elde edildiğini, kaya tuzunun kaya, göl yataklarından veya toprak altından temin edilerek kurutulduğunu belirten Bakanlık, genel olarak tuzun sodyum ve klorürden oluştuğunun altını çiziyor.

Sodyum klorür içeriğinin kaya, deniz, sofra tuzu gibi tüm tuzlarda yaklaşık aynı olduğuna işaret eden Bakanlık, bu nedenle, deniz tuzu, kaya tuzu ve pembe tuzun da diğer kullanılan sofra tuzları gibi aynı içeriğe sahip olduğunu bildiriyor.

"Kişi başı günlük tuz tüketimini 5 gramın altında olmalı"

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, kişi başı günlük tuz tüketiminin 5 gramın altında olması gerekiyor.

Bu miktar bir tepeleme bir çay kaşığına (silme bir tatlı kaşığına) denk geliyor.

Günlük olarak tüketilmesi önerilen bu miktar, gün içinde tüm besinlerle alınan tuzu kapsıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kısıtlamaları ihlal eden 25 bin 439 kişi hakkında işlem yapıldı
Türkiye'de birinci ve ikinci doz aşı olanların toplam sayısı 10 milyonu geçti
İsrail Başbakanı Netanyahu koltuğunu korumak için umudunu aşıya bağladı
Afrika'da aşı seferberliği sürüyor
ABD'nin Michigan eyaletinde evsizler Kovid-19 aşılamalarında öncelikli gruplar arasına alındı

Benzer haberler

Sağlık Bakanlığı: Aşırı tuz tüketiminin önlenebilmesi için yemeklerde çeşitli baharatlar kullanılabilir

Sağlık Bakanlığı: Aşırı tuz tüketiminin önlenebilmesi için yemeklerde çeşitli baharatlar kullanılabilir

Haftalık Kovid-19 vaka sayıları üç büyükşehirde arttı

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına tabip, diş tabibi ve eczacı ataması yapılacak

Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda Kovid-19 kapsamında normalleşme süreci ve alınacak tedbirler belirlendi

Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda Kovid-19 kapsamında normalleşme süreci ve alınacak tedbirler belirlendi
Türkiye'de her yıl ortalama 2 bin 500 yenidoğana işitme kaybı tanısı konuluyor

Türkiye'de her yıl ortalama 2 bin 500 yenidoğana işitme kaybı tanısı konuluyor
SGK geri ödemesi kapsamında nadir hastalıklara yönelik 'gebelik öncesi tanı uygulaması' başlatılacak

SGK geri ödemesi kapsamında nadir hastalıklara yönelik 'gebelik öncesi tanı uygulaması' başlatılacak