Sağlık Bakanı Koca'dan memuriyetten istifa eden hekimlere ilişkin açıklama
Bakan Koca, memuriyetten istifa eden veya son yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'ndaki başarısıyla uzmanlık eğitimi programına yerleşenlerin, tek sefere mahsus kanunda belirtilen süreleri beklemeksizin asistanlığa başlayabileceğini belirtti.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her ne suretle olursa olsun memuriyetten istifa etmiş olan ve son TUS başarısıyla eğitim ve araştırma hastaneleri dahil olmak üzere bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenler, bir defaya mahsus kanunda belirtilen süreleri beklemeksizin asistanlığa başlayabilecek." ifadelerini kullandı.
Her ne suretle olursa olsun, MEMURİYETTEN İSTİFA ETMİŞ OLAN ve SON TUS sınavındaki başarısıyla Eğitim ve Araştırma Hastaneleri dâhil olmak üzere bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenler, bir defaya mahsus, kanunda belirtilen süreleri beklemeksizin asistanlığa başlayabilecek.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 20, 2022
Bakan Koca, halen YÖK kadrosunda asistanlık eğitimine devam eden uzmanlık öğrencilerinden mevzuat gereği nakil hakkı elde edenlerin de talepleri halinde Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Fakülteleri (SBA) kadrolarına geçebileceğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.