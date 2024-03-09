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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'nin sağlık sisteminin altyapısı dünyaya örnek oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin iki yıllık pandemi sürecinde sağlık sisteminin sınavını geçtiğini ve ülkenin sağlık sisteminin altyapısının dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Elif Somuncu  | 09.03.2024 - Güncelleme : 09.03.2024
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'nin sağlık sisteminin altyapısı dünyaya örnek oldu

İstanbul

Koca, ilçede ilk olarak partisinin seçim standını ziyaret etti, burada vatandaşlarla sohbet etti.

Ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan Kadın ve Yaşam Festivali'ni ziyaret eden Koca, yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin iki yıllık pandemi sürecinde sağlık sisteminin sınavını geçtiğini ve ülkenin sağlık sisteminin altyapısının dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Pendik'teki sağlık altyapısının yetersiz olduğunu ifade eden Koca, "İki yıla yakın bir zaman diliminde ısrarla dar olan devlet hastanesinin, 5-6 dönümlük yanındaki otoparkın olduğu yerin genişletilerek hizmet verilmesi talebi yoğundur. Ben de ısrarla gelişen bir ilçemiz olduğunu ve sağlık hizmetine erişim anlamında uzun vadede sorunların daha ciddi yaşanabileceği için daha büyük bir hastanenin vatandaşın da kolay erişebileceği bir lokasyonda olmasında ısrar ettim. Tabii Pendik'te boş alan yok. Kamunun alanı yok. Hatta periferili olsa, gerektiğinde kamulaştırmaya da razıydık. Ona rağmen bulamadık." diye konuştu.

Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"En sonunda ısrarla Tarım Bakanlığına ait sahile yakın olan Batı Mahallesi'ndeki arazinin alt kısmını daha önceki Bakanımız Vahit Bey'den istedim. Dediler ki, 'Biz alt kısmını vermek istemiyoruz. Üstü verebiliriz.' Eyvallah üst kısımdan da razı olalım dedik. Üst kısmıyla ilgili de var olan binanın birtakım sorunları nedeniyle bitişiğinde belediyenin de küçük alanı vardı. Bu alanı önce Sağlık Bakanlığımıza Sayın Başkanımız kullanımını vermiş oldu. En son iki gün önce yeni Tarım Bakanımız İbrahim Bey'in bu noktadaki çabasıyla o arazide karar kılındı. Sözleşme yapılarak o arazi Bakanlığımıza geçmiş oldu."

Araziye yoğun bakımla birlikte 600 yataklı hastane yapılacağını belirten Koca, birimlerini projelendirerek eğitim araştırma hastanesi fonksiyonunda hizmet verilmesi gerektiğini ve sahile yakın olduğu için felaket durumunda bütün birimleriyle üçüncü basamak hizmeti verebilir bir hastane olmasını planladıklarını anlattı.

Koca, yerel seçimlere de değinerek 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin siyasi polemikler yerine eser ve hizmetin ihya edildiği gün olacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

İstanbul ve Pendik'in ihya edildiği gün olacak. İstanbul için İstanbul'un muradına kavuşacağını, vereceğimiz kararların kendisine hizmetin önünü açacağından eminim. Bundan bir şüphem yok. Beş yıl boyunca kabinede birlikte yol aldık, arkadaşlık yaptık. Nasıl hizmet yapabildiğini ve yaptığına Elazığ, Hatay, Van ve İzmir'de şahidim. Dolayısıyla ben İstanbul'u ihyasında önemli hizmetlerini olacağına inanıyorum. 31 Mart Türkiye Yüzyılı için ben de varım dediğimiz günün adıdır."

Konuşmasından sonra Gazi Paşa Caddesi'ndeki esnafı da ziyaret eden Koca, ardından Çarşı Camii'nde namaz kıldı.

Bakan Koca'ya Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de eşlik etti.

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