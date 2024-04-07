Sağlık Bakanı Koca, oyuncu Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi
Sağlık Bakanı Koca oyuncu Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin, "Bilinci açık olan hastamızın tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir." açıklamasında bulundu.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edilen oyuncu Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin, "Şehir hastanemizde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edilmiştir. Bilinci açık olan hastamızın tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir." ifadesini kullandı.
Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden aktör Nuri Alço, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Eskişehir’de bir hastanede tedavi altına alınmış, şikayetlerinde gerileme olmaması üzerine ileri tetkik ve tedavi amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edilmiştir. Sanatçının şehir…— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 7, 2024
Koca, sosyal medya hesabından, Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.
Sanat dünyasının ünlü isimlerinden oyuncu Nuri Alço'nun, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Eskişehir'de hastanede tedavi altına alındığını anımsatan Koca, şikayetlerinde gerileme olmaması üzerine ileri tetkik ve tedavi amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildiğini belirtti.
Koca, Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin, "Sanatçının şehir hastanemizde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edilmiştir. Bilinci açık olan hastamızın tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir." açıklamasını yaptı.
Nuri Alço'ya acil şifalar dileyen Koca, sanatçının sevenlerinin üzüntülerini paylaştığını ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.