Euro
6.94
Dolar
6.44
BIST 100
89,286.22
Altın
1,627.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsten 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, açıklamasında "Son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldı. 343 yeni tanı var, 7 hastamızı kaybettik." ifadesini kullandı.

Kemal Karadağ   | 24.03.2020
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsten 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.

Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. Son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz." ifadesini kullandı.

Son 24 saatlik sürecin ardından Türkiye'de bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi, vaka sayısı ise 1872 oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'un yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı
ABD Savunma Bakanı Esper: Kovid-19 salgınının ülkede gerilemesi 8-10 hafta alacak
İletişim Başkanı Altun, koronavirüsle mücadelede son 24 saatteki çalışmaları paylaştı
Gazze'de koronavirüs nedeniyle camiler 2 hafta kapalı kalacak

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsten 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsten 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi ile koronavirüsü görüştü

Sağlık Bakanı Koca: 61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik

Sağlık Bakanı Koca: Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz

Sağlık Bakanı Koca: Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz
'Tedbirde birlikteyiz, mücadeleyi birlikte vereceğiz'

'Tedbirde birlikteyiz, mücadeleyi birlikte vereceğiz'