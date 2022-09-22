Dolar
18.36
Euro
18.12
Altın
1,671.23
ETH/USDT
1,287.60
BTC/USDT
19,133.00
BIST 100
3,289.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul’da 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtım toplantısında konuşuyor
logo
Sağlık

Sağlık Bakanı Koca, bazı hastanelerin kapatılacağı iddialarını yalanladı

Sağlık Bakanı Koca,"Bazılarının iddia ettiği gibi 'Onkoloji hastanemiz kapanıyor yeni hastane için" gibi birtakım algılara inanmayalım. Onkoloji hastanemiz hizmet vermeye devam edecek. Diğer hastanelerimiz de hizmet vermeye devam edecek." dedi.

Ruslan Rehimov   | 22.09.2022
Sağlık Bakanı Koca, bazı hastanelerin kapatılacağı iddialarını yalanladı

Bakü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu'na katılmak için geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Haftaya çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara'nın en büyük şehir hastanelerinden ikincisi Etlik Şehir Hastanesinin açılışının yapılacağını bildiren Koca, 4 bin yatağın üzerinde kapasiteye sahip ve 1000 dönüm arazinin üzerine kurulu bu hastanenin, en son teknolojiyle donatıldığını belirtti.

Koca, "Çarşamba günü açacağımız hastane ile birlikte kapatılması 10 yıl önce plan olarak düşünülen hiçbir hastanemizin sağlık hizmeti vermesini engellemeyeceğiz. Yani o hastanelerimizde sağlık hizmeti verilmeye devam edilecek. Bazılarının iddia ettiği gibi 'Onkoloji hastanemiz kapanıyor yeni hastane için' gibi birtakım algılara inanmayalım. Onkoloji hastanemiz hizmet vermeye devam edecek. Diğer hastanelerimiz de hizmet vermeye devam edecek. Sadece hiçbir hastanemiz sonraki süreçte sağlık hizmeti dışında bir amaçla kullanılmayacaktır. Burada bazı hastanelerimizin yer yer ekipmanları yer yer insan kaynağı Etlik Şehir Hastanesi için değerlendirilecektir. Etlik Şehir Hastanesi en son noktada hastanın gelebileceği ve bütün sorunlarının çözüm geliştirilebileceği bir merkez olarak inşa edildi. Yani oradan hastanın bir başka yere sevk edilmemesi planlanarak yapıldı. Dolayısıyla burayı en iyi mükemmeliyet merkezinin olduğu bir altyapıyla açmamız gerekiyor. Bu çerçevede de birtakım hastanelerimizin insan kaynağından istifade edeceğiz ama bu hastanelerimiz hizmetlerine devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Kamunun güvenilir liman olduğunu görmüş olacağız"

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçlarının henüz açıklanmadığını belirten Koca, şu bilgileri verdi:

"Bu cuma günü muhtemelen kadrolar açıklanmış olacak. Biz ÖSYM'ye gönderdik. 9 bini geçen bir kadrodan bahsediyoruz. Ben özellikle yoğun bir talebin olacağını, yüzde 90'ların üzerinde bir doluluk olacağını tahmin ediyorum. 'Beyaz reform' diye adlandırdığımız yeni dönemde kamuya dönüşün çok yoğun olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde kamunun her geçen gün güvenilir bir liman olduğunu hepimiz birlikte görmüş olacağız. Birtakım özlük haklarının devreye girmesiyle kamunun bundan sonraki süreçte özellikle hekimlerimiz için daha cazip olacağını göreceğiz."

Koca, personel alımıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeyi verdiğini, 85 bin kişinin alımının bu yıl yapılacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Devlet korumasından yararlanan 958 genç kamuya atanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğudan batıya bir haftalık diplomasi turu
İDO'nun Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferi iptal edildi
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Erciyes Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca, bazı hastanelerin kapatılacağı iddialarını yalanladı

Sağlık Bakanı Koca, bazı hastanelerin kapatılacağı iddialarını yalanladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, işgalden kurtarılan Laçın'ı ziyaret etti

Azerbaycan, çatışmalarda ölen 95 Ermeni askerin daha cesedini Ermenistan'a teslim etti

Azerbaycan, çatışmalarda ölen 95 Ermeni askerin daha cesedini Ermenistan'a teslim etti
Azerbaycan-Ermenistan arasında ilk temas: Blinken, iki ülkenin dışişleri bakanıyla toplantı yaptı

Azerbaycan-Ermenistan arasında ilk temas: Blinken, iki ülkenin dışişleri bakanıyla toplantı yaptı
Azerbaycan, Ermenilerin büyükelçilik saldırısı dolayısıyla Fransa'ya nota verdi

Azerbaycan, Ermenilerin büyükelçilik saldırısı dolayısıyla Fransa'ya nota verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet