Dolar
18.63
Euro
19.39
Altın
1,755.27
ETH/USDT
1,204.50
BTC/USDT
16,592.00
BIST 100
4,858.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulunuyor
logo
Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: 27 bin sözleşmeli hekimin en geç 15 Ocak'a kadar açıktan ataması yapılacak

Sağlık Bakanı Koca, 27 bin sözleşmeli hekimin en geç 15 Ocak'a kadar açıktan atamasının yapılacağını bildirdi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 24.11.2022
Sağlık Bakanı Koca: 27 bin sözleşmeli hekimin en geç 15 Ocak'a kadar açıktan ataması yapılacak

TBMM

Sağlık Bakanı Koca, "HPV tanı kitleri için TÜSEB'i görevlendirdik. Alt yapıyı  değerlendirerek, yerli üretim HPV kitinin kullanıma alınmasını sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "(SMA) Bilim Kurulumuz, oral kullanımı olan etkisini göstermiş ikinci bir ilacın kullanımını önerdi. Bu ilacın kullanıma alınması için işlemleri başlattık." dedi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce'de vatandaşlar park ve bahçelere kurulan çadırlarda konaklamayı sürdürüyor
Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu Kayseri'de öğretmenler için sahne aldı
AFAD: Düzce'ye 17 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi
Diyarbakır'da güvenlik görevlilerini taşıyan otobüs devrildi, 11 kişi yaralandı
Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca: 27 bin sözleşmeli hekimin en geç 15 Ocak'a kadar açıktan ataması yapılacak

Sağlık Bakanı Koca: 27 bin sözleşmeli hekimin en geç 15 Ocak'a kadar açıktan ataması yapılacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet