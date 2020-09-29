Mide yanmasını gideren ilaçları düzenli kullanmak tip 2 diyabet riskini artırabilir
Uzmanlar, mide yanması için düzenli ilaç kullanan kişilerde tip 2 diyabet riskinin yüzde 24 arttığını keşfetti.
Ankara
Mide yanması için düzenli ilaç kullanan kişilerde tip 2 diyabet riskinin yüzde 24 arttığı gözlendi.
Daily Mail'in haberine göre, Çin'in Şıncın kentinde Sun Yat-sen Üniversite Hastanesinde görevli uzmanlar tarafından yürütülen araştırmada, proton pompası inhibitörlerini düzenli kullanmakla tip 2 diyabete yakalanma arasında ilişki bulunduğu keşfedildi.
Sonuçları "Gut" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde 205 bin kişinin katıldığı 3 ulusal çalışmanın bulguları değerlendirildi.
Çalışmalar başlamadan önce 2 yıldan uzun sürede proton pompası inhibitörü kullanma sıklıkları sorulan katılımcılardan haftada 2 kez bu ilaçları aldıkları yanıtını verenlerde tip 2 diyabet görülme olasılığının her 1000 kişide 7,44 olduğu, kullanmayanlarda bunun her 1000 kişide 4,32 çıktığı belirtildi.
Çalışmaların yürütüldüğü dönemde 10 binden fazla katılımcı tip 2 diyabete yakalanırken, yüksek kolestrol ve tansiyon gibi faktörler hesaba katıldığında düzenli proton pompası inhibitörü kullananların tip 2 diyabete yakalanma olasılığının yüzde 24 daha fazla olduğu görüldü.
Uzmanlar, bu ilaçları daha uzun süre düzenli kullanmanın diyabet riskini daha da arttırdığı uyarısında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.